鄭麗文拜會藍黨團　傅崐萁笑稱便當120元

國民黨團總召傅崐萁（右）首先代表黨團歡迎鄭麗文回“娘家”。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席當選人鄭麗文今日中午拜會國民黨“立法院”黨團，行程選在會期中以便當會形式舉行，氣氛熱絡。黨團總召傅崐萁致詞時笑稱“今天主席來，便當從80塊變120”，還打趣說比不上民進黨“一桌五萬的大魚大肉”。鄭麗文則風趣回應：“我剛剛還在想，‘立法院’什麼時候有這麼好的便當”！全場笑聲不斷，氣氛融洽。



今日中午12時，國民黨主席當選人鄭麗文前往“立法院”九樓大禮堂，拜會國民黨“立法院”黨團。由於正值開議期間，行程以中午時段舉行、採取“便當會”形式，現場備有多款主菜與四樣配菜及湯品、飲料。



致詞時，國民黨團總召傅崐萁首先代表黨團歡迎鄭麗文回“娘家”。傅表示鄭麗文過去在“立院”表現優秀，今日首度以主席當選人身分到訪，象徵黨中央與“立院”黨團團結一致。他笑稱：“因為鄭主席來，本來80塊的便當，今天吃120的！雖然比不上民進黨一桌五萬的大魚大肉，但這是我們對黨團成員最高的敬意”。話一出引起全場大笑。



鄭麗文接著致詞，以輕鬆語氣回應：“我剛剛還在想，‘立法院’什麼時候有這麼好的便當”？她感謝黨團熱情接待，表示未來將加強與“立法院”黨團合作，共同推動黨務與民生政策。



儘管主席選舉期間國民黨內一度出現分歧，但今日幾乎所有藍委皆出席。鄭麗文與黨團成員互動熱絡，現場笑聲不斷，顯示黨內氣氛明顯趨於和緩與團結。