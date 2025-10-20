傅崐萁：團結迎接鄭麗文　不讓綠營見縫插針

國民黨團總召傅崐萁與書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日中午在九樓大禮堂前受訪表示，黨主席當選人鄭麗文回“立法院”“是回娘家”，象徵黨中央與黨團團結無縫接軌。他強調，國民黨不會讓民進黨有“見縫插針、分裂國民黨”的機會，未來將緊密合作，推動民生法案、回應人民期待。



今日中午，國民黨主席當選人鄭麗文預計赴“立法院”拜會國民黨團。她抵達前，國民黨團總召傅崐萁與書記長羅智強先於九樓大禮堂前受訪，傅崐萁表示，“今天非常高興歡迎鄭麗文女士回娘家，回到國民黨團。她不僅是黨主席當選人，也是前任‘立委’，對“立院”工作相當熟悉。”



傅崐萁指出，鄭麗文此行是“對‘國會’的尊重、也是對黨團的期許”，更代表未來黨中央與黨團將“無縫接軌”，讓民意與黨務能緊密結合。他說，“在面對民進黨這麼強大的壓力之下，國民黨團依然挺住腰桿，努力為人民推動法案、回應基層期待。鄭麗文主席當選後第一個行程就來拜會黨團，展現高度重視。”



傅崐萁強調，國民黨此刻最重要的就是團結。“我們會同心協力，不會讓民進黨有任何見縫插針的機會。民進黨也不要期待國民黨會分裂，這是不可能的。”傅崐萁並透露，前主席朱立倫已對鄭麗文表達高度祝福，強調國民黨上下“樂觀其成”，未來將以“戰鬥團隊”姿態，推動民生與改革法案。



在受訪結束後，傅崐萁與羅智強隨即搭電梯前往一樓準備迎接鄭麗文，展現黨團對新任主席的禮遇與支持。