台半導體生態系移美　藍轟綠掏空ICT產業

國民黨團召開“‘德公移山’─賣台！ICT生態系要到美國？”記者會。（照片：國民黨團臉書） 中評社台北10月20日電／蕭美琴日前接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時表示，承諾特朗普政府在美國投資的不僅是台積電，還包括整個台積電生態系，引發台灣產業界憂心。中國國民黨“立法院”黨團20日開記者會，痛批民進黨政府自毀長城，要求對美國說“不”，如果整個供應鏈最後真的外移，台灣的矽盾消失，中小企業恐無活路。



根據《中時新聞網》報導，國民黨團書記長羅智強指出，國民黨當年打造“護國”造山，民進黨如今卻在做“德公移山”；1970年代國民黨政府決定發展半導體，在1987年由蔣經國、前“行政院長”孫運璿及李國鼎推動設立科學園區，並以工研院技術移轉成立台積電，半世紀以來打造出“護國神山”群。如今在民進黨主政下，整個產業鏈被掏空。



羅智強表示，蕭美琴在專訪中說的不僅是台積電，還包括從供應商到設計商、其他晶片製造公司等整個生態系，這形同把整座“護國”山脈打包賣掉。這是“喪權辱國”、出賣台灣的行為，民進黨政府在德公移山政策下自鳴得意，卻讓台灣的核心引擎被掏空殆盡。



國民黨團首席副書記長林沛祥批評，古有愚公移山，今有德公移山，賴清德不只讓台積電赴美，連整個資通訊產業（ICT）也要跟著搬去。蕭美琴在專訪中已證實，為回應美方要求，約有五成ICT產業，包括設計商與製造商可能赴美投資。身為“中華民國副總統”，竟公開承諾將產業命脈移往美國，等同親手斬斷台灣經濟命脈，對台產業將造成毀滅性打擊。



林沛祥要求民進黨政府向民眾說明清楚，並承諾不會損害ICT產業發展，否則國民黨團絕不坐視。



“再美的話術也掩蓋不了基本邏輯的謬誤”，國民黨籍“立委”吳宗憲表示，民進黨聲稱台積電赴美有助產業升級，甚至有人誇口賺濫全世界。但若真如此，商人早該主動西進，美國也不會要求他國產業遷移。他質疑，民進黨一再欺騙民眾，如今把“護國神山”與整個ICT產業鏈一併送出，形同“朝貢番邦”。



吳宗憲說，根據《產創條例》第22條規定，台灣公司赴特定國家投資特定產業或技術應報請主管機關核准，但民進黨政府僅針對對中投資嚴格把關，對美投資卻視若無睹。若不維持產業優勢，台灣終將被取代。



國民黨籍“立委”牛煦庭指出，從台積電設廠美國，到半導體生態系外移，顯示民進黨正自毀長城。美國推行再工業化，等於剝奪台灣ICT產業的不可替代性。若整個供應鏈外移，台灣的“矽盾”恐將消失，中小企業恐無活路。



國民黨團最後強調，民進黨政府面對美方要求不能予取予求，應以“國家”利益為重，拿出勇氣說“不”。國民黨團將在“立院”嚴格監督，呼籲政府三思而後行。