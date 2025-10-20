新壽卡輝達槓北市府　凌濤要獨董王美花說明

國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月20日電（記者 盧誠輝）輝達（NVIDIA）落腳台北北投士林技園區T17、18持續陷入僵局，標得該土地地上權的新光人壽提出希望透過“三方協商”來化解爭議。中國國民黨籍桃園市議員凌濤質疑，新光人壽能繼續不動如山且底氣十足的跟全台灣人民作對，是否和前“經濟部長”王美花為台新新光金控獨立董事有關？他要求王美花應儘速出面說清楚。



台北市政府為讓輝達能順利落腳北士科，日前已對新光人壽下達最後通牒，要求新光人壽10月24日若未回函提出合意解約條件，將啟動備案。新光人壽則希望透過“三方協商”來化解爭議，在不違約、不圖利的前提下，與北市府和輝達透過協商來共同化解僵局。



王美花卸任“經濟部長”後，即出任台新新光金控獨立董事，傳出每年薪酬逾新台幣1500萬元。王美花的夫婿為“國防部長”顧立雄，顧立雄曾任“金管會主委”。



凌濤表示，新光人壽遲遲不願發函給台北市政府提出合意解約條件，除了不斷拿翹拖延，也讓外界看不到新光人壽想解決問題的誠意，沒想到現在竟又提出“三方協商”的構想，目的就是補償金額一定要參一筆，讓全台灣人民只看到財團的嘴臉，實在有夠扯。



凌濤指出，他前幾天就已一再點名前“經濟部長”王美花，但至今王仍未對外有任何說法，他認為王不是躲起來就可以，因為王身為現任台“防長”顧立雄的太太，而顧在過去擔任“金管會主委”時，也曾針對新光股權透明提出重大質疑，怎麼幾年後，王美花就自在的參與新光家族事業的獨立董事了呢？



他質疑，王美花的股權釐清了嗎？還是有什麼特別的需求？難道是因為王美花和顧立雄是賴清德的核心幕僚，所以才讓新光人壽能繼續不動如山，底氣十足？他呼籲，王美花應儘速對外出面說清楚。



凌濤提到，台北市副市長李四川已清楚講明，輝達希望跟北市府直接對口，但新光人壽卻執意要三方協商，就是不想放棄龐大利益，所以才持續對北市府叫版。凌濤建議，新光人壽應見好就收，否則一旦北市府提出備案，被輝達接受，新光人壽恐怕會成為最大的輸家。