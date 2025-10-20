鄭麗文再強調九二共識　要維持台海和平穩定

國民黨主席當選人鄭麗文受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席當選人鄭麗文今日拜會“立法院”黨團後受訪表示，九二共識完全符合“中華民國憲法一中”精神，是維持台海和平穩定的關鍵。她強調，國民黨要代表台灣主流民意，讓世界看到台灣人不要戰爭、希望和平。對於賴清德稱九二共識等同接受“一中原則”的說法，鄭麗文批評他對兩岸與國際事務“非常不熟悉”，呼籲其強化幕僚，以免引發不必要的風波。



“立法院”委員會20日開會之際，國民黨主席當選人鄭麗文中午在“立法院”九樓大禮堂與黨團舉行便當會，這是她當選後首次拜會“國會”黨團。會後鄭麗文在多位藍委陪同下受訪，包括黨團總召傅崐萁、先前在黨主席選舉期間曾與她有些摩擦的藍委黃健豪，現場氣氛融洽，互動自然。



鄭麗文回應媒體時首先表示，今日氣氛“非常開心、和樂融融”，與“老兄弟、老戰友”重逢相當愉快，並笑說大家“話夾子都打開了”，整個午餐會“很開心、很溫馨”。她強調，外界不必將選舉期間的爭論放大，“選舉嘛，我們大家都是身經百戰的老將，選舉語言就過去了，不需要看得那麼嚴重”。



針對賴清德日前稱“九二共識是接受一中原則”的說法，鄭麗文嚴正回應：“我發現賴清德對兩岸事務和國際事務非常不熟悉，應該強化幕僚，以免說出不必要的話、惹出不必要的風波”。她重申，九二共識完全符合“一中憲法”的精神，是讓隔絕對立數十年的兩岸恢復對話、交流、化解敵意的關鍵。



鄭麗文以馬英九執政八年為例指出，“那八年就是最好的證明，兩岸有對話、有和平，台灣國際參與空間也更大，帶動農業、製造業、服務業的機會增加”。相較之下，民進黨不承認九二共識後，兩岸關係跌入冰點，“全世界都在擔心台海會不會爆發戰爭”。



鄭麗文表示，國民黨要代表台灣主流民意，讓全世界知道“我們不要戰爭、不想成為第二個烏克蘭”，和平與共榮才是台灣的最大公約數。她強調，身為台灣重要政黨，國民黨要凝聚台灣主流民意，在兩岸對話中發揮代表性，這才符合民主精神與全民期待。



至於是否願意與其他在野黨或人士展開會面，鄭麗文回應：“為了兩岸和平，該見的人我們都願意見”。當媒體追問是否包括與台灣民眾黨主席黃國昌會面，她笑著說：“等我上任再說”。