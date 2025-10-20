藍委齊挺鄭麗文　強調以民意為首要

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電(記者 俞敦平)中國國民黨主席當選人鄭麗文拜會“立法院”黨團後，中國國民黨籍“立委”陳玉珍與柯志恩受訪時皆強調“團結”與“民意導向”。陳玉珍表示，選舉已結束，是國民黨重新團結的開始，外界無須擔心“令不出黨中央”或“親中色彩”問題；柯志恩則認為，九合一選舉重點在民生與地方治理，國民黨應回應社會期待，以民意為首要。



鄭麗文今日拜會“立法院”黨團後，黨內氣氛明顯回穩。會後，陳玉珍與柯志恩分別受訪，兩人皆強調國民黨須拋開選舉後的內部分歧，凝聚共識、團結向前。



陳玉珍表示，鄭麗文是“立法院”的老戰友，熟悉“國會”運作與黨團生態，“選舉已經結束，現在是國民黨團結的開始。”她強調，外界所謂的“令不出黨中央”或“親中色彩”都不會發生，“國民黨的黨章與相關規定不會修改，我們不是要複製民進黨，而是要有自己的主張與論述。”



針對外界關注的“黨團自主”問題，陳玉珍指出，國民黨團向來是自主運作，黨內幹部與中常會、智庫保持密切協調，“總召是政策會執行長，書記長與首副書記長都會列席中常會及智庫會議，黨團意見都能直接傳達中央。”她呼籲外界不必過度解讀黨中央與“立院”黨團的關係。



談及未來選舉布局，陳玉珍說，2026年地方選舉是“最接地氣的選舉”，重點在民生與地方發展，而非兩岸議題，“民眾關心的是生活、經濟與縣市建設，國民黨要更貼近民意，苦民所苦。”她對2026選舉表達信心，認為鄭麗文今日親自到“立法院”拜會，展現出“接地氣、實際行動”的態度。



柯志恩則表示，鄭麗文剛當選主席，未來政策方向仍需與“立法院”黨團及社會各界充分溝通，建立共識。“主席剛上任，需要時間與黨團協調，也要展開與社會的對話。”



對於外界質疑鄭麗文有“親中色彩”，柯志恩認為，“九合一選舉是地方性選舉，重點應放在民生議題；真正涉及兩岸定位的，是2028大選。”她強調，鄭麗文已表達要尋求最大共識，“我相信新主席會以民意為首要考量，展現智慧與柔軟，讓國民黨重新獲得多數民眾支持。”



柯志恩並指出，不論在“中央”、地方或中間選民之間，主流民意才是國民黨最該掌握的方向，“國民黨必須回到民意的核心，這才是勝選的根本。”