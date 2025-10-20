鄭麗文與黃健豪選後擁抱大和解　齊喊團結

國民黨主席當選人鄭麗文與藍委黃健豪擁抱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月20日電(記者 俞敦平)中國國民黨主席當選人鄭麗文今日拜會國民黨“立法院”黨團，現場氣氛熱絡。她與先前在黨主席選舉期間互有火花的“立委”黃健豪也擁抱大和解，兩人也在會後分別受訪。鄭麗文笑稱“選舉語言就過去了，不需要太在意”，黃健豪則回應“因誤會而分開，因瞭解而結合”，強調國民黨同志應一致對外，共同面對民進黨執政。



在此次國民黨主席選舉期間，鄭麗文與黃健豪曾分屬不同陣營。黃健豪在選舉階段公開批評鄭麗文“履歷蒼白、未曾贏過選舉”，質疑其領導能力。而鄭麗文則主打“戰鬥藍”形象，喊出要讓國民黨從“羊群變獅群”，並堅稱“若盧秀燕不選，我就選到底”。兩人分別象徵黨內不同世代與派系的取向，選前立場鮮明，摩擦一度引發關注。



鄭麗文20日中午在“立法院”九樓大禮堂與黨團舉行便當會，會後在多位藍委陪同下受訪。現場除黨團總召傅崐萁與多名中生代“立委”外，也包括黃健豪。兩人互動自然、神情輕鬆，成為媒體焦點。



面對記者詢問是否“破冰擁抱”，鄭麗文笑著回應，“選舉嘛，我們大家都是身經百戰的老將，選舉語言過去了就算了，不需要看得那麼嚴重。”她強調，大家都是老戰友，選後最重要的是團結一致，向外對抗民進黨的執政挑戰。



黃健豪則表示，黨主席選舉過程中難免有競爭與摩擦，但“選後大家都是同志，應該一致對外，面對民進黨的惡政”。他進一步說，“很多人是因誤會而分開，因瞭解而結合。未來雙方多溝通、多瞭解，這是整個黨團最主要的立場。”



黃健豪強調，國民黨同志應放下歧見，“既然選舉已經結束，我們就要一起為國民黨、為台灣人民努力”。