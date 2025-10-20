黃國昌告發鏡週刊3案　官員允諾立案調查

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月20日電（記者 張穎齊）民進黨、鏡週刊近期追打台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌涉嫌養狗仔、吸收駭客對付政敵。黃國昌20日大反攻，在“立院”質詢揭露鏡傳媒也長期以狗仔手法監看政要，當場公開告發鏡週刊3起案件涉及境外資金與非法蒐證。“警政署長”張榮興回應“委員告發，我們就立案調查受理”。



“立法院”20日內政、交通委員會同日開會，民眾黨團總召黃國昌火力全開，連番追打媒體監控與政治介選問題。他當場在內政委員會質詢“警政署長”張榮興時，公開告發鏡週刊涉嫌“境外資金挹注”、“監控政要行蹤”及“洩露監視器畫面”等3起案件，指該媒體恐涉及中共或港資滲透，要求警方立案追查，張榮興則當場回應“委員告發就受理報案、啟動偵查。”



黃國昌質詢指出，鏡週刊近年多次刊載高層政要行程內幕，包括2019年時任“行政院長”賴清德與台南“立委”密會畫面，及近期“經濟部”前部長郭智輝與AIT官員私密餐敘等，懷疑背後有“狗仔集團”長期監控，這不是八卦新聞，是“國安”事件。



黃國昌揭露，鏡週刊母公司鏡傳媒接受開曼群島紙上公司匯款“8億多台幣、約2800萬美金”，長期以借貸名義挹注資金，質疑背後可能有中資滲透，這不是善心投資，是境外資金影響台灣媒體輿論，他今天正式公開告發。



黃國昌同時點名，張榮興本人也曾遭鏡週刊偷拍於萬華芳明館與地方人士聚餐，質疑若媒體能取得監視器畫面，“誰能調？只有警方能調吧！”懷疑已涉及內部洩密與外部滲透。他表示，這不是單純偷拍，而是境外敵對勢力的資金挹注的餐廳還是媒體？去針對政府官員布線。



張榮興回應指出，目前確實已有立案偵查，若黃委員提出新報案，警方會受理，而是否涉及中資、港資滲透？若有報案，就依法調查，不臆測。

