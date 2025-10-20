黃敬平籲鄭麗文上任第一件事　儘速黨籍總檢

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉18日選舉結果出爐，由鄭麗文以過半得票數當選，將在11月1日進行交接上任。在選舉過程中力挺鄭麗文的中國國民黨籍桃園市議員黃敬平呼籲，鄭上任後第一件事，應該儘速重新做黨籍總檢，因為上次黨籍總檢是在連戰當黨主席的時候，至今已經超過20多年了。



國民黨主席選舉在18日舉行，選舉結果由鄭麗文以6萬5122票、50.15%得票率當選國民黨主席。此次黨主席選舉總選舉人數為33萬1145人，投票數13萬678票，投票率僅39.46%，被外界認為投票率偏低與國民黨實際黨員人數失真有關。



對此，黃敬平表示，他在選戰後期因認為鄭麗文應該會黨選，所以當時就曾私下跟鄭與鄭的幾位核心幹部表達過，希望鄭若當選後，應該趕快進行黨籍總檢，讓國民黨的實際黨員人數可以進行校對。



黃敬平指出，國民黨的黨員和黨籍已經多年來沒有清理與校對過了，他希望透過這次的黨籍總檢，能像戶口普查一樣，重新整理還有黨籍的黨員名冊，把一些已經過世或沒有黨籍的黨員剃除。因為就他瞭解，國民黨上次做黨籍總檢的時候，竟然是連戰當黨主席的時候，至今已經超過20多年了。



黃敬平說，他過去在2020年擔任國民黨中常委的時候，就曾建議要做黨籍總檢，但卻因黨中央人力不足，始終沒有做這些事情，所以他呼籲鄭麗文上任後第一件事情，就是趕快啟動黨籍總檢作業，讓黨員名冊可以重新進行校對。