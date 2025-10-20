民眾拍賴車隊被警告　洪孟楷：警方恐嚇民眾

“警政署長”張榮興接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月20日電（記者 張穎齊）高雄鳥松區日前一名男子拍攝賴清德車隊遭警方制止，員警當場引述多條刑法稱“拍特勤勤務違法”，引發社會譁然。中國國民黨籍“立委”洪孟楷20日質詢痛批警方“錯用法條恐嚇民眾”，要求“警政署”嚴查此事。“警政署長”張榮興則回應，確有員警引用不當法條，將再加強教育訓練，但強調賴清德維安仍須依法執行。



洪孟楷20日在“立法院”內政委員會質詢指出，根據網路影片，一名高雄仁武分局員警在執行“總統”車隊維安勤務時，對拍攝的男子表示：“我們現在是在執行公務喔，按照刑法135、136、138、140、141條，妨害社會秩序。”甚至稱“你拍特種勤務就是違法”。



洪孟楷痛批，刑法135條是妨害公務罪，136條規定須“三人以上聚眾妨害公務”才構成，138條則是“毀損公文書”，140、141條分別是“侮辱公務員”及“侮辱執行職務公務員”，這些法條都跟拍攝無關，員警引用錯誤法律恐嚇民眾，哪一條說一個人拍照就違法？



他進一步質問，仁武分局後來改口說是善意提醒，那請問為什麼一開始要唸出錯誤法條？這難道不是在恐嚇老百姓？民眾拍攝公共場域的“總統”車隊並不違法，警方若認為有維安疑慮可柔性勸導，但不該拿刑法條文恐嚇。



張榮興答詢，他有看過該影片，員警在現場是依《特種勤務條例》第12條執行維安任務，該條明確授權維安單位可在公告範圍內實施臨檢與盤查，以確保“總統”安全。如果現場員警誤用法條或說明不清，這是教育訓練的問題，會再加強。



高雄市警察局仁武分局日前說明，事件發生於10月11日上午10時許，當時“總統”車隊行經澄清路與山腳路口，員警見一名男子持相機於安全維護區邊緣拍攝，擔心其分心影響安全，遂上前善意提醒。分局強調，警方並未禁止拍攝或指其行為違法，僅提醒注意安全。