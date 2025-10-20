邱毅：趙少康明顯不想止戰　鬥上癮了？

邱毅批評，趙少康就是不甘寂寞的過氣金童。（照片：邱毅臉書） 中評社台北10月20日電／中國國民黨主席改選落幕，鄭麗文在獲得過半得票數下當選新任主席。前中廣董事長趙少康昨日在臉書發文，對鄭麗文提出多項警告與建議，強調要降低並消除親中力量，否則“會令不出黨中央”。前“立委”邱毅20日在臉書發文表示，趙少康就是不甘寂寞的過氣金童，“如果鄭麗文去拜訪他，向他輸誠效忠，願意聽話，清除掉他所謂的‘親中勢力′，鄭麗文又變成他自己人了”。



邱毅指出，趙少康明顯不想止戰，他鬥爭鬥上癮了？民主選舉，票多了就是贏。輸了就得服輸。但趙少康不同意，利用臉書開始指點江山，要鄭麗文清除“親中勢力”，否則就讓鄭麗文“令不出黨中央”。



邱毅說，“好威風的老趙，只是我很奇怪。他這套挺威風的鬥爭手法，怎麼從沒見他用來對付民進黨。如果只能在黨內頤指氣使，仗勢欺人，卻不敢硬幹民進黨，我看不起這種內鬥內行，外鬥外行的人。見了蔡英文、賴清德就腿軟”。



邱毅表示，孫文學校校長張亞中說趙少康是媒體沙皇，沙皇那能這麼沒用？末代沙皇尼古拉二世是寧死不屈的硬漢。那還能拼命做球、遞槍、送刀給民進黨。甚至恭迎“國安”系統進場抓人、逮人；趙少康，你到底在討好誰？



“蔡正元說你是美國CIA間諜。我認為不像，CIA吸收間諜很嚴格的”。邱毅說，其實趙少康很簡單，他就是不甘寂寞的過氣金童。如果鄭麗文去拜訪他，向他輸誠效忠，願意聽話，清除掉他所謂的“親中勢力”，鄭麗文又變成他自己人了。