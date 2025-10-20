“監院”光電調查報告出爐　七大問題促改善

台“監察院”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北10月20日電／全台多個光電場爆發爭議事件，台“監察院”通過“監委”紀惠容、田秋堇、范巽綠的“太陽光電申設相關疑義”調查報告，並提出7大問題與改善建議，指能源轉型是台灣重要政策，但面臨綠電推動延宕、不法勢力干擾、申設審查標準不一、漁電共生未達預期等7大問題，影響投資信心，“行政院”與“法務部”等單位應強化協調與防範不法。



“監察院”今天透過新聞稿表示，財政及經濟委員會、司法及獄政委員會聯席會議審議通過“監委”紀惠容、田秋堇、范巽綠有關“太陽光電申設相關疑義”案調查報告，並提出7大問題與改善建議。



“監察院”點出調查報告中七大問題：



第一，綠電發展推動不符預期，“行政院”規劃於2025年達成再生能源占比20%及光電發電量20GW（百萬瓩）目標，但截至2024年底，太陽光電實際設置量僅達14.28GW。當中有機關間協調不足、審查程序繁瑣等問題，“行政院”應強化機關間協調與整合。



第二，針對報導指有外資業者因開發案遭黑道恐嚇而退出台灣市場，“法務部”已就2021年至2024年間各地檢署偵辦妨害綠能案件共71案、起訴114人，涉及貪瀆、地方勢力介入及勒索等，“法務部”應研議有效查緝對策。



第三，光電申設審查標準不一，“行政院”應督導明確化審查規範，光電案場開發涉及多階段行政程序，業者往往前期投入大量資金承租土地與整合，卻可能因審查標準不一、法規變動等因素遭駁回，投資不確定風險上升。“行政院”應督同“經濟部”及“農業部”明確化審查標準，並在法規修正時設合理過渡期。



第四，地面型光電所需用地每年新增面積約全台農地千分之二，屢受“與農爭地”批評，但糧食安全與農業人口老化、勞動力不足、農地閒置或違規使用等因素也有關。“行政院”應督同“內政部”、“農業部”及“經濟部”，整體檢視能源發展與“國土”利用規劃，兼顧糧食安全與能源轉型目標。



第五，漁電共生容量不如預期，台南市2023年漁電共生案場通過率甚至不到一成，“經濟部”應檢討漁電共生推動落後原因，“農業部”則應檢討養殖產量不如預期之原因，研擬具體改善措施。



第六，台灣光電案場開發，多由土地開發業者主導，部分業者貿然採“以小博大”策略，後續難以支撐，於取得電業執照後旋即出售股權以賺取多數利益，引發各種亂象及訾議。“經濟部”應研擬改善合理申設資格與審核措施，確保產業健全發展並降低潛在風險。



第七，光電回饋金制度應明確與透明化，光電回饋金包括農地變更回饋金（農變回饋金）與電力開發協助金（電協金），但實際回饋至案場所在地的比例偏低。“行政院”應督同“經濟部”與“農業部”，研訂明確之回饋金分配原則與運用範疇，確保公益性運用。



“監委”指出，能源轉型為台灣重要政策，對綠能發展亦訂有目標，但調查發現，太陽光電推動面臨申設制度變動、行政程序透明度不足等，不僅影響投資信心，更衍生不法勢力介入風險。“行政院”允應督導有關機關確實檢討，以符合行政程序法意旨；“法務部”應研議有效查緝對策，遏止妨害綠能產業發展之不法情事，以健全投資環境與維護社會公信力。