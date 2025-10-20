羅浮宮珍寶遭竊　台北故宮將模擬入侵演練

台北故宮博物院。（中評社 資料照） 中評社台北10月20日電／法國巴黎羅浮宮遭竊全球矚目，台北故宮博物院20日表示，對此高度重視，已立即啟動全面安全防護檢討與強化作業，並將以羅浮宮案例進行入侵情境模擬演練，測試不同途徑防護效能。



根據《中央社》報導，羅浮宮珍寶竊案的竊賊，是透過伸縮梯闖入羅浮宮窗戶，故宮今天透過書面表示，針對羅浮宮竊案所揭示的國際博物館安全挑戰，故宮已在現有基礎上進一步強化防護層級，除提升巡邏頻率與夜間巡查密度，並針對高價值文物展示櫃，重新評估檢驗防爆玻璃、鎖具與警報偵測系統，進行必要的即時更新與升級。



故宮將以羅浮宮案例，進行入侵情境模擬演練，測試升降設備、施工通道及外牆等非典型入侵途徑的防護效能，確保各單位在突發狀況下，能迅速應變與通報。



台北故宮表示，為進一步降低風險，故宮落實所有維修作業提前通報，並提供人員身分核對清單，且持續與警方保持跨機關聯防合作，強化即時掌握可疑人車活動。



台北故宮指出，長期以來，故宮皆設有多層次的安全管理系統，維護館藏、參觀民眾安全。故宮透露，目前全館出入口及周邊環境，均設有監視系統、照明與圍欄，並依風險區域調整保全人力與巡邏動線，確保24小時無死角監控。



台北故宮說，同時，所有故宮館內的外包及施工人員，皆須經事前審核、登錄身分，並由館方專責人員全程陪同，以防範任何潛在風險。展覽空間則每天進行例行安全檢查，確認展示櫃、封條、警報與監控設備，皆維持正常運作。



台北故宮指出，館內設置的監控中心，與轄區警局保持即時通訊聯繫，確保異常狀況能於最短時間內回報與處理；此外，故宮也定期舉辦駐警與管理人員的安全教育與防竊演練，提升整體應變能力與現場處置效率。



對於羅浮宮竊案，故宮表示深感警惕，已全面檢視並強化現行安全機制，確保館藏文物與民眾安全。未來將持續精進安防科技與人員訓練，並與警方密切合作，讓民眾能安心參觀，文化資產獲得最完善的守護。