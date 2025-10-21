王耀裕：綠攻親中是常態　鄭麗文須智慧化解

國民黨籍高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）準中國國民黨主席鄭麗文被綠營扣紅帽子猛打，鄭麗文20日反擊是假議題。對此，國民黨籍高雄市議員王耀裕向中評社表示，民進黨從來沒有停止攻擊“親中”路線，需靠新主席未來好好化解，他建議，鄭要去拜訪藍營執政首長與其他候選人，避免選後情緒與後遺症，提早到高雄、台南布局也有助於明年立下戰功。立下戰功，之後才更好施展。



王耀裕，高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任高雄林園鄉民代表會副主席，現任國民黨籍高雄市議員，選區是大寮、林園。



王耀裕表示，鄭麗文出線可算意料之中，因為基層都希望國民黨可以改革，也希望一股帶動2026、2028兩大選舉的衝勁。這次黨員有超過50%的選票支持鄭麗文，代表支持年輕、有魄力、敢講敢衝，因為時代真的變了，鄭麗文也最受到黨員青睞。



王耀裕表示，不管每次誰當選新主席，民進黨都會把國民黨的“親中”路線扣上紅帽子，不管是朱立倫、洪秀柱、江啟臣擔任主席期間都曾有過。但兩岸關係是重中之重，兩岸和平共存、共同努力發展，不要有武力攻台，才有辦法好好發展經濟。



王耀裕表示，雖然洪秀柱之前曾被批評的很嚴重，但在那段洪秀柱當主席期間，很好一點是與大陸有不錯的互動。所以國民黨接下來不要被抹紅、抹黑，變成對未來選舉主軸的一種壓力與包袱，都考驗新主席的智慧，要去一一去化解。



有沒有什麼建議或好方法？王耀裕表示，第一，鄭麗文要放下身段，與所有黨內大老、黨內菁英同志們去取經，且全台22縣市都有各自不同的需求，要依據各縣市的不同去給予幫助，建議鄭麗文要在這段時間走遍全台縣市。