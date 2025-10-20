台官方稱水庫光電板沒用藥水洗　藍委打臉

藍委陳菁徽質詢光電板議題。（照片：陳菁徽臉書） 中評社台北10月20日電／台南烏山頭水庫光電板傳出使用藥水清洗，台“經濟部”駁斥這是謠言，並強調契約明文規範不可使用清潔劑清洗光電板，但國民黨籍“立委”今天指出，有從業人員稱業界普遍使用粉紅豹外牆清潔劑清洗光電板，質疑“經濟部”說謊不打草稿，要求查明是否為真，並掌握市面上販售光電板清洗劑流向，制定統一光電板清洗標準。台“經濟部”回應，將瞭解太陽能板清洗劑流向，未來2個月也會訂立統一的清洗標準。



國民黨籍“立委”陳菁徽則指出，“環境部長”彭啟明曾承諾9月中旬提供清單，瞭解災損光電板失蹤情形，至今卻未拿到相關資料。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會今天邀請“環境部”、“經濟部”、“農業部”、“內政部”針對“太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討”進行專題報告並備質詢。



根據《中時新聞網》報導，國民黨籍“立委”王育敏表示，“經濟部”稱光電板清洗不需使用清潔劑，卻有從業人員在社群公開發文稱業界普遍使用粉紅豹外牆清潔劑清洗光電板，且目前市面上仍有業者販售太陽能板洗劑，質疑“經濟部”究竟說謊不打草稿，還是假裝狀況外？“經濟部”應查明是否確有其事，並掌握光電板洗劑售後流向。



王育敏也認為，“經濟部”對於水面型、陸上型光電清洗能否使用洗劑，規範不夠明確，擔心業者不清楚要如何遵循，要求相關單位制定統一的光電板清洗管制標準。



國民黨籍“立委”廖偉翔也表示，每一片光電板都有序號，若有要求業者提供，並透過電腦比對，應很快能找出失蹤光電板，質疑相關流程是否有疏失。



“經濟部”能源署長李君禮表示，目前完全禁止業者使用清潔劑清洗水面型光電，陸上型光電則是原則禁止，若有鳥糞等特殊情形，才允許使用少量清潔劑，不過能源署將花費2個月時間訂立統一的光電板清洗管制標準。“經濟部次長”賴建信則表示，“立委”提及太陽能光電板清洗劑流向，後續會再瞭解。



至於何時提供失蹤光電板清單，“環境部長”彭啟明回應，本次災損光電板數量龐大，需要一些時間清點。