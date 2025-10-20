走讀案遭北檢約談　黃國昌：坦坦蕩蕩沒在怕

民眾黨主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月20日電／台灣民眾黨8月間舉行走讀活動，造成8名員警受傷。台北市警方依涉違集會遊行法，將民眾黨主席黃國昌移送偵辦，台北地檢署今天下午傳喚說明。黃國昌受訪表示，他坦坦蕩蕩，沒有在怕。



偵訊1個多小時，黃國昌表示，過去偵訊從來沒有超過半小時，今天檢察官問了一堆莫名其妙的問題，問怎麼定義“集會遊行”，第一次在檢察官偵訊時被問法律定義性問題，非常驚訝，搞了1個多小時。



綜合台媒報導，黃國昌說，走讀活動後台北市中正一警分局有寄傳票，他收到第二天就跟警方說，從馬政府到蔡政府時期，針對集遊法的案件，他基本上不希望警察太辛勞，所以對於“國家”機器發動的濫訴，若認為有傳喚必要，就請檢察官傳喚，他從來不去警局的警詢。



黃國昌表示，沒想到中正一分局裝不知道這件事情，還把消息洩漏給媒體，讓媒體追著他問要不要去警局。



黃國昌說，後來接到檢察官的傳票，台北地檢署對民眾黨情有獨鍾，既然收到傳票，他身為法律人，剛好“立法院”的事情忙到一個階段，就來看看檢察官有什麼要問的。



黃國昌說，檢察官還問他“為什麼要勒警察脖子？”他說，檢察官你被民進黨的“國家”機器和綠色媒體所誤導，他從來沒有勒那個警察脖子。“那時候人很擠，我的手放在他的肩膀上，警察跟我有說有笑，我們還在聊天”。如果勒脖還有說有笑聊天，這不是違反經驗法則，不是太可笑了嗎？

