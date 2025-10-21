方信淵：台灣GDP贏韓國　基層民眾無感

國民黨籍高雄市議員方信淵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）台灣人均GDP有望贏韓國但民眾無感，中國國民黨籍高雄市議員方信淵向中評社表示，台灣GDP靠高科技產業拉抬，大部分勞工在傳產工作養家餬口，景氣差做三休四，甚至撐不住倒閉；勞工薪資差距很大，近7成領不到平均月薪新台幣4.7萬元，更多在3萬多打轉；房價高、動輒要揹30年房貸，年輕人沒希望；物價高漲，連蓋房成本與5年前相比，每坪就差10萬元。



台灣2300萬人，中國國民黨“立法院長”韓國瑜雙十演說也援引數據提及台灣仍有“120萬人月薪不到3.1萬元”。



方信淵，高雄橋頭人，中山大學高階公共政策碩士。現任國民黨籍高雄市議員，選區位於（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）。壯暉建設有限公司總經理，孰悉房地產。



國際貨幣基金（IMF）最新“世界經濟展望”季報中，預測南韓今年人均國內生產毛額（GDP）為3萬5962美元，較去年減少0.8%，全球排名也從去年的第34降至第37，將被台灣超越。台灣近期也都有相關討論。



“為何台灣GDP勝韓國但民眾無感？”方信淵表示，這個問題他在選區感觸很深，岡山有許多螺絲業，但傳產長期低靡，今年再受關稅、匯率衝擊，幾乎倒一半，現在都做三天休四天，景氣真的很差，傳產老闆都吃老本來照顧員工，撐不住就倒。



方信淵表示，台灣GDP會高是因為電子業拉高，靠台積電、鴻海去拉抬，但是高科技產業勞工有多少？占少數。台灣大部分勞工都是從事傳產，幾乎7到8成，大部分勞工都是靠傳產上班支撐養家餬口，不能只都看好不看壞、報喜不報憂。



方信淵說，政府都沒有重視傳統產業，只重視高科技，問政府要怎麼幫助傳產，答案都只會要求企業設法轉型，或按照新南向政策去東南亞設廠，但很多中小企業資金規模、技術就在那裡，談何容易，並非都是大企業。