詹江村：台要聽懂大陸對九二共識釋出的誠意

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月21日電（記者 盧誠輝）中共中央總書記習近平19日電賀中國國民黨主席當選人鄭麗文，鄭也隨即覆電，雙方都提到“九二共識”。國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，台灣應該要聽得懂大陸釋出的最大誠意，才能促進台海和平穩定發展。



詹江村認為，只要台灣能夠承認兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，就能在既有基礎上，繼續強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定發展，何樂而不為呢？而這也才是“九二共識”的真諦。



詹江村提到，若要說鄭麗文主張的“堅持“九二共識”、反對“台獨”還是“親中”，他並不反對這樣的說法，但放眼全世界目前的趨勢，幾乎已經沒有人在“反中”了，就連美國總統特朗普也說習近平是他的好朋友。



他舉例，印度總理莫迪9月還親自參加上合組織天津峰會，歐洲也大幅提升對中國貿易，英國光是上個月比亞迪的銷售量，就大幅提升880%。由此便可看出，全世界在美國貿易制裁的大棒子底下，都已紛紛更改經濟路線，開始“親中”了，只有台灣還在傻傻的“反中”。



詹江村強調，台灣擁有地緣經濟優勢，為什麼要違逆世界潮流，棄人民百姓安康樂利生活於不顧呢？民進黨政府現在一貫的“抗中保台”主張，卻未受到美國的善待，反而還得放棄台灣因地緣經濟所帶來的紅利，何必呢？