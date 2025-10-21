林忠山：鄭麗文屬弱勢黨主席未來整合極艱難

中國文化大學政治系兼任教授林忠山。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席改選落幕，鄭麗文以過半得票數勝出，引發外界對國民黨未來兩岸政策走向的關注。中國文化大學政治系兼任教授林忠山接受中評社訪問指出，鄭麗文的兩岸認知清楚、路線傾向務實，但她能否真正推動作為，關鍵除了黨內，更重要在於外部，也就是取決於她上任後面對美國的抗壓性。



林忠山說，若鄭麗文能頂住來自美方的政治壓力，才有機會從馬英九的“和中”甚至是“友中”政策，深化為“同中（認同中國大陸）”的實質進展。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾在2016至2017年洪秀柱擔任中國國民黨主席時出任“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長、三民主義大同盟秘書長。



林忠山向中評社分析，鄭麗文的當選基礎主要來自“小眾基層”黨員的強烈反建制情緒，這次投票率雖不到四成，但基層的熱情成功抵銷了派系動員的優勢。郝龍斌陣營組織動員不力，加上“反朱立倫”情緒高漲，使鄭成為基層宣洩不滿的出口。



他指出，鄭麗文的勝選代表國民黨內部一次由下而上的反撲，但這樣的勝利也意味著鄭在上任後缺乏穩固的組織支撐。



林忠山表示，鄭麗文雖以氣勢取勝，卻屬於典型的弱勢黨主席，她既沒有完整班底，也與地方派系、縣市首長缺乏情感連結，甚至可以說部分黨內菁英是“看不起她的”，這會使她未來整合將極為艱難。



不過他也認為，鄭麗文若能整合企業界，如三三會這次是挺她的，這些工商資源好好運用，能建立新型黨務運作模式，有機會化解財務困境，擺脫洪秀柱時期“跛腳黨中央”的困境。