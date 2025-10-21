王炳忠：國民黨建制派怯戰　甚至勾結美國

新黨前發言人王炳忠。(中評社 資料照) 中評社台北10月21日電／鄭麗文當選中國國民黨主席黨內黨外都波濤洶湧，新黨前發言人王炳忠20日在臉書發文表示，國民黨長期因為建制派的怯戰，甚至根本就和美國勾結，眼看美國更寵幸“抗中保台”的民進黨，竟急著要比民進黨更“反中”，把自己國民黨本來的路線都打成必須“消除”的“親中力量”。



王炳忠指出，綠媒黨政軍已蠢蠢欲動，要以“國安”理由調查國民黨。就在鄭麗文當選當晚，綠營側翼便先鼓噪，說這是1928年國民黨“清黨”以來又出現“紅色”勢力入主，取代“中華民國派”。接著，綠媒炒作所謂“中共拍板支持鄭麗文”，然後賴清德當局便放話，絕不容台灣最大在野黨成為“中共代理人”。



他表示，而這一切莫名其妙的指控和攻擊，全來自於趙少康先開的第一槍，把單純的國民黨黨內選舉上升成“國安”問題”，還公然要民進黨當局派情治機關的特務介入，遞刀給賴清德殺國民黨，猶如吳三桂引清兵入關。



王炳忠說，對許多大陸網友來說，覺得鄭麗文其實根本也“不統”，或最多算“緩統”，怎麼會在台灣被講成“紅統勢力”？由此可知，台灣現在談統的言論空間有多麼惡劣，不要說是統一，就連表達中國人認同，都變得像是政治禁忌一般。



就這一點，館長起到的帶頭作用確實功不可沒。因為館長高喊要發起“我是中國人”運動，又在朱立倫舉辦的國民黨青年論壇中強調這一點，所以才有許多過去不敢碰觸中國認同問題的國民黨人，至少說這也是一個民眾可以認同的“選項”，乃至於鄭麗文比其他國民黨人更來得敢言，直接說“如果不認同自己是中國人，那就不要參加中國國民黨”。



王炳忠指出，因此，當我看到馬英九“勉勵”鄭麗文“一定要堅持九二共識”，心中不禁莞爾。今時今日的鄭麗文，高舉“我是中國人”，這比執政八年期間絕口不提“我是中國人”的馬英九，根本來得進步太多。當然，我前面也說了，如果沒有館長挾網路高聲量先帶頭，打破“中國人”的“禁忌”，鄭麗文也不會趁勢而起，旗幟鮮明主打中國認同。



王炳忠表示，事實上，以鄭麗文10月17日接受周玉琴的訪問，及當選主席後對媒體的表態，她關於統一的說法，大概就是這是“中華民國憲法”明定的目標，但目前確實無法一蹴可幾，因為兩岸分隔太久，必須先為和平統一創造條件。這應該就是1992年兩岸都承認的“兩岸同屬一個中國，共同謀求國家統一”，也就是後來大家所稱的“九二共識”。你可以說這大體與大陸當前的對台政策一致，但這本來也是國民黨的黨綱路線。



他指出，現在錯亂的地方在於，國民黨長期因為建制派的怯戰，甚至根本就和美國勾結，眼看美國更寵幸“抗中保台”的民進黨，竟急著要比民進黨更“反中”，把自己國民黨本來的路線都打成必須“消除”的“親中力量”。當然，他們冠冕堂皇的說法是，只有消除“親中力量”，國民黨才能勝選，也就是“欲練神功，必先自宮”。但過往多年的事實是：國民黨就算在兩岸路線上往民進黨靠攏，也不會因此就奪回政權，到最後“就算自宮，也不成功”，還賠上了命根子，不就是如此嗎？