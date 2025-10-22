黃敬平：賴清德見不得兩岸好　其心可議

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月22日電（記者 盧誠輝）賴清德在中國國民黨主席選舉結束後首個上班日，出席活動致詞時意有所指地表示“不可能靠一紙和平協議就可以得到和平”。國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，賴一席話明顯就是衝著國民黨主席當選人鄭麗文而來，見不得國共兩黨有互動，也見不得兩岸好，其心可議。



黃敬平質疑，賴清德言下之意是否是故意想跟特朗普作對？還是賴清德根本就想當下一個澤倫斯基？但以後台灣想要的武器，美國就是不肯給，賴清德又能奈他何？



賴清德在鄭麗文當選後僅贈花籃並未發出賀電，賴20日出席“僑務委員會議開幕典禮”致詞時更是意有所指地說，和平不能有幻想，古今中外都很清楚，不可能靠一紙和平協議就可以得到和平。也不可能接受侵略者的條件，所謂“九二共識”、接受“一個中國原則”，就有辦法得到和平，這是不可能的事情。



黃敬平認為，賴清德很明顯就是想來蹭國民黨主席的選舉流量而已，所以才會說三道四、見縫插針，真是讓人貽笑大方。



他強調，民進黨見不得國民黨跟共產黨有良好的互動，所以不只雙城論壇硬是要卡關，現在就連國民黨主席選舉也要來蹭流量，民進黨就是見不得國共兩黨好，也見不得兩岸好，只會在旁講一些酸言酸語的風涼話，想盡辦法用認知作戰來破壞兩岸好不容易有的一些好的氛圍，真是其心可議。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”中正“國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，賴清德這一席話就是想告訴大家，台灣還是要繼續花大錢向美國買武器來強化武力，如果賴清德連追求兩岸和平與避戰的想法都沒有，只想要以強化武力的強大軍火來追求他所謂的和平，根本就是癡人說夢。