大罷免3個月後　不滿賴清德仍高達5成3

34.9%的民眾贊同賴清德處事的方式。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北10月21日電／台灣民意基金會21日上午發表10月民調報告顯示，關於賴清德聲望，三成五贊同賴清德處事的方式，五成三不贊同，12.6%沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多17.6個百分點。同時，有二成七的人表示強烈不贊同。



民調報告指出，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，賴清德在大罷免大失敗後三個月，民怨依然高漲，整體聲望沒有明顯回升，仍在低檔徘徊。



民調顯示，對於賴清德處事的方式，8.3%非常贊同，26.6%還算贊同，25.4% 不太贊同，27.1%一點也不贊同，8.2%沒意見，4.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成五贊同賴清德處事的方式，五成三不贊同，12.6%沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多17.6個百分點。同時，有二成七的人表示強烈不贊同。



和上個月相比，“總統職務表現贊同率”（Presidential Job Approval Rating），略增2.2個百分點；同時，“總統職務表現不贊同率”（Presidential Job Disapproval Rating），下降5.3個百分點。這一來一往，仍使得不贊同他“國家”領導方式的人比贊同的人多17.6個百分點。意味賴清德雙十慶典激昂演說後，仍深陷執政困境中。



民調指出，關於卓“內閣”施政表現的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成六滿意卓“內閣”整體施政表現，四成九不滿意，一成五沒意見、不知道。不滿意者比滿意者多12.6個百分點。



關於台灣人對美國總統特朗普有無意願阻止大陸武力攻台的感覺，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成四基本上覺得美國總統特朗普有意願阻止大陸武力攻台，四成五覺得他並沒有意願。