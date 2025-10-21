徐巧芯踢爆海軍大氣海洋局長竟指示騙預算

藍委徐巧芯20日質詢“國防部”關於“海軍大氣海洋局浮報預算”的重大爭議。（徐巧芯臉書） 中評社台北10月21日電／中國國民黨籍“立委”徐巧芯20日揭露，去年5月在“國土韌性特別預算會議”，海軍大氣海洋局長林倉玉竟稱，“預算多寫一點，反正有機會騙就要騙”、“幾張紙就能騙好幾億”，要求“國防部”移送“監察院”與檢調偵辦。



日本蒼鯨號潛艦造價約合新台幣148億，反觀台灣自造潛艦消耗數倍預算卻拿不出成果，引發人民質疑。



藍委徐巧芯20日在臉書發文提到，20日她在“外交國防委員會”，質詢“國防部”關於“海軍大氣海洋局浮報預算”的重大爭議。根據吹哨者向媒體投訴，海軍大氣海洋局長林倉玉，竟在去2024年5月召開“國土韌性特別預算會議”時，當著主管的面公開指導：“預算多寫一點，反正有機會騙就要騙！”甚至誇口：“幾張紙就能騙好幾億”！這樣的發言，不只令人震驚，更是對整個軍體制的侮辱。



徐巧芯說，據瞭解，大氣海洋局僅200多人編制，卻申請高達17.5億元特別預算，占整個海軍韌性預算的三分之一。吹哨者更指出，開會現場根本像“分贓大會”，林倉玉還在招標前，私下邀請中科院、船舶中心與營造商會勘、討論分配，涉嫌洩密與圖利。



徐巧芯表示，她在質詢中要求“國防部”說清楚：這17.5億元到底包含哪些項目？招標與核定過程是否合乎程序？目前調查進度到哪裡？“國防部”回應，已立案行政調查，並承認該局三項計劃共約17億，與媒體報導金額一致。但徐強調，調查不能只是例行公事，必須公開透明、給社會一個交代。



徐巧芯痛批，“國防部”一年編列近兆元預算，“國會”審查每一筆預算，“國防部”都會以“國安”為由，百般刁難委員審查。結果內部官員竟敢公然說“能騙就騙”，這是何等囂張？軍紀、預算、信任，全都被踐踏。



徐巧芯要求“國防部”：一、立即將大氣海洋局三項計劃的預算細目、用途、承辦廠商，送交“外交國防委員會”。二、若查有浮報或圖利，移送“監察院”與檢調偵辦。三、釐清是否有更高層級官員涉入、護航。“國防”預算是全民血汗錢，不是軍中“分贓基金”。守“國家”之前，先把自己內部的貪瀆清乾淨。