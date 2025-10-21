美售台F-16V明年交機？台空軍鬆口有變數

台灣向美採購66架F-16V首架機於今年3月底在南卡羅來納州的格林維爾市生產線廠區出廠，但尚未交予台灣。（照片：南卡提蒙斯眾議員臉書） 中評社台北10月21日電／美國售台的66架F-16V戰機，已有2架原型機在南卡生產線出廠，但美方明年是否能如期將66架交予台灣是一大挑戰。台空軍參謀長李慶然20日表示，“風險很高”。據指出，依規畫，美方應於今年、明年度各出廠26架、38架戰機，明年底以前66架交機、飛抵台灣，但目前出廠與交機進度均延宕，F-16V戰機至今1架都未交運抵台。



《中時新聞網》報導，中國國民黨籍“立委”賴士葆昨日於“立法院”“外交國防委員會”質詢提出，台灣向美採購戰機的特別預算明年到期，若美方不能如期交機，錢還要不要付？李慶然表示，空軍會做預算保留，並在2023年前，都依特別預算每年編定付款，但自2024年起已做改變，依規畫應付全案經費75%，但空軍只付61%。



賴士葆則建議，如果美方交機延宕，除了保留預算，也可以修改特別預算條例，延長執行年度。



對美軍購的F-16V交機延宕，台“國防部”多次公開表示，會確實管制F-16V戰機在2026年完成生產，並於同年底前交運返回。李慶然昨天回答“風險很高”，是空軍首度鬆口如期交機，恐有變數。



“行政院”於2019年提出新式戰機採購特別預算，計劃向美國採購66架F-16V戰機及相關係統、裝備等項目，總經費2467億餘元，辦理期程2020至2026年度。根據“立法院”預算中心報告指出，該特別預算執行期程將於2026年度屆滿，第2架機雖已於今年4月17日完成機體組裝出廠，但後續64架機能否於僅餘約1年半的期程內全數出廠，不無疑慮。



此外，台灣向美採購的岸置魚叉飛彈系統亦有延宕，不過，海軍參謀長邱俊榮昨日表示，海軍濱海作戰指揮部將於明年元旦成立、明年7月編裝生效，因此今年底、明年初將依照節點接裝首批裝備，達到關鍵戰力。