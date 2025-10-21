美軍火商談赴台交貨　打造豪豬避免美軍捐軀

Anduril創辦人拉奇8月來台時與“國防部長”顧立雄會面。（台“國防部”提供） 中評社台北10月21日電／美國軍工新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）近日在一場訪談透露，幾周前親赴台灣，交付“一批專門用於對抗中國入侵的飛彈和武器系統”。在他看來，美國應避免捲入台海衝突，避免美軍被派去“為他國捐軀”，美國應成為全球武器商店。



拉奇今年8月訪台，交付291架無人機與中科院簽訂合作備忘錄。他拜會“國防部長”顧立雄會，宣布在台設立辦事處，盼將台廠納入供應鏈。



美媒《財經內幕》報導，拉奇日前在全球最熱門podcast節目“喬羅根體驗”（The Joe Rogan Experience）訪談中分析，全面攻台不太可能是北京想要走的路。反觀，中國可能會選擇封鎖行動來扼殺台灣，嚇阻中國最好的方法，就是將台灣打造成一隻“超多刺豪豬”（very prickly porcupine），使其難以吞嚥。他認為，台灣須擁有像海上布雷能力、飛彈和反飛彈系統等不對稱戰力。



拉奇透露，自家有一項“中國27”指導政策，所有的武器研發與製造都以“中國可能在2027年入侵台灣”為想定。他反對美國介入戰爭，不必為他國捐軀，而是把台灣打造為“超多刺的豪豬”。



年僅33歲、被譽為“矽谷鬼才”的美國軍工新創企業Anduril創辦人拉奇，近日在一場訪談中揭露其公司的內部最高指導原則，名為“中國27”（China 27），即所有工作都必須建立在“中國將於2027年對台動武”的假設上。他更詳細闡述了對台海危機最可能劇本的深層憂慮，即北京恐採取“溫水煮青蛙”式的逐步封鎖，讓台灣永遠不敢開第一槍。



美國去年6月核准對台軍售720套彈簧刀300型無人機及最多291套Altius－600M攻擊型無人機。拉奇今年8月訪台，交付291架無人機與中科院簽訂合作備忘錄。



拉奇日前在“喬羅根體驗”（The Joe Rogan Experience）訪談中，提到中國攻台並非“迫在眉睫”，但“終將發生”。他以商人思維解釋其“中國27”準則：“想像一下，如果我砸了幾億美元研發新武器，卻來不及在2027年服役，我會不會覺得自己很蠢”。



對於美國的角色，拉奇提出與傳統鷹派不同的看法。他反對美國為了台灣一個港口被封鎖就貿然開啟第三次世界大戰，主張美國應停止派子弟兵為他國送命，而是成為“全球武器商店”，及時提供盟友所需的武器。他痛批當前價值超過200億美元（約新台幣6130億元）的對台軍售仍未交付，“台灣早就需要這些武器了，畢竟中國可能明天就出手”。