郭正亮：鄭麗文會把群眾運動敏銳帶到國民黨

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／針對鄭麗文當選中國國民黨主席，前“立委”郭正亮20日在網路節目表示，18日他在成都，在晚間6時30分發8個字給鄭麗文，就是“恭喜當選、任重道遠”。郭正亮認為，鄭麗文是搞群眾運動出身，不是國民黨老一輩的思維，會把群眾運動的敏銳帶給國民黨，這絕對是好事！且鄭最大特色就是渾身是膽，什麼都不怕，國民黨未來會有更多求新求變的空間。



郭正亮20日在網路節目《亮話天下》分析指出，民眾黨常常在各縣市操兵，舉辦群眾集會，訓練想要參選縣市議員的人。但國民黨歷來沒有此種模式，都是一代傳一代、師傅帶徒弟，但作為在野黨，不能都靠此種模式。



郭正亮以自身在民進黨的經驗為例，都是白手起家，自己闖天下，所以要找機會參與群眾活動。鄭麗文會把此種經驗帶進來，把早已和國民黨脫節的各種社會運動，重新帶進國民黨。



郭正亮說，為何所有社運人士都成為民進黨不分區？因為有此過程，會讓民進黨更接地氣，當然民進黨現在已經墮落了。相信鄭麗文會帶動風氣，接下來會看到各種社會團體、中間選民、年輕人開始加入國民黨。



郭正亮提到，他認識一大堆黃復興的長輩，都認為國民黨需要求新求變，鄭麗文的特質最明顯，她最大特色就是渾身是膽，什麼都不怕，國民黨真的還不多，“我看過就徐巧芯”。政治人物要有膽量，才可能開創新局，國民黨未來會有更多求新求變的空間。