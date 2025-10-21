藍轟德公移山　卓榮泰：山在台灣沒人移得走

“行政院長”卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）蕭美琴日前表示，台灣投資美國，包含台積電生態系，藍營批評是“德公移山”。“行政院長”卓榮泰今天受訪時表示，產業會有自主性的全球布局，也是跟美方談判“台灣模式”當中最重要的大原則，而山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走。



卓榮泰今天繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢，會前接受媒體聯訪。



媒體提問，蕭美琴近日接受專訪稱，台灣投資美國，包含台積電生態系，被藍營批評是移山？



卓榮泰表示，AI快速發展是全球的共同需求，包括美國政府在內，也都對AI有強大的需要。台灣的產業會有自主性的全球布局，這是產業自主，也是跟美方談判“台灣模式”當中最重要的大原則，除了產業自主的投資之外，政府也會提出金融支持。



卓榮泰強調，希望雙方政府之間，能夠合作園區開發的事務，美方政府要提供給台灣園區協助。AI在台灣一直在世界上是領先的地位，政府也持續推出“AI新十大建設”，為的就是要延續、擴大在台灣的護國群山。山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走。



此外，台美關稅傳出有望以美規車進口零關稅，全面開放美豬，達成取消疊加稅率。目前的談判進度？



卓榮泰回應說，談判進度持續在正面的進行當中，“行政院副院長”鄭麗君所領軍的團隊，也一直在做最後的書面整理。雙方秉持一樣的原則，台灣立場，在產業的利益之外，最重要的還是民眾的健康跟糧食的安全，各項目任何談判進行，都在這個原則上，不會有特別的例外跟突出。