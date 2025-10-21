顧立雄：藝人閃兵防弊啟動　查海軍風紀

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月21日電(記者 俞敦平)針對“閃兵集團”再度爆出第三波偵查行動，包括藝人陳柏霖、修杰楷及ENERGY書偉等人遭拘提，台“國防部長”顧立雄今日受訪表示，“國防部”已與三軍總醫院研議體檢認定標準，並著手強化防弊機制，防止役政制度再出漏洞。



至於海軍高階幹部遭指違規蒐集機密資料，顧立雄強調，調查將秉持“勿枉勿縱”原則，既不冤枉也不袒護。



近月來“國防”體系內部連環出現爭議事件。檢警日前偵辦第三波“閃兵集團”逃役案，鎖定多名疑似透過不實體檢資料規避兵役的演藝人員與役男，包含陳柏霖、修杰楷及ENERGY書偉等知名藝人皆被拘提，案件主嫌已遭聲押禁見。此案被形容為歷年來最大規模的役政弊案之一，引發社會對兵役體檢制度的質疑。



顧立雄受訪時指出，“國防部”與三軍總醫院早已針對體檢認定標準展開研討，並建立預防機制，以避免再度發生類似“閃兵”情況。他說，目前仍需進一步瞭解最新偵查內容，“我們之前已經和三總討論過，會就體驗認定標準及防範措施加強，避免這樣的閃兵情況再次發生。”他並表示，體檢制度的公信力攸關兵役基礎，將督促儘速修訂體檢作業規範，預定年底前提出強化方案。



針對海軍內部的爭議，顧立雄也被問及近日海軍大氣海洋局局長林倉玉遭指控違法蒐集漢光演習資料、要求官兵傳送機密資訊至未加密群組等事。對此，顧立雄回應，海軍已進行錯誤調查，初步結果顯示多項指控屬單方面說法，並非全屬實。他說，“我會要求海軍提出詳盡書面報告，必須本於勿枉勿縱的精神辦理。我們不能隨便冤枉一個人，但也要詳細進行調查。”