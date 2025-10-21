顧立雄：美明年交運66架F-16V有挑戰

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月21日電(記者 俞敦平)針對F-16V戰機交付延宕與台美防務合作進展，台“國防部長”顧立雄今日受訪時表示，雙方正透過“管制會議”密切協調，但明年底是否能如期交運全部66架新戰機仍具挑戰。他強調“國防”建軍以實力為基礎的嚇阻戰略，並指出，防空整合計劃“台灣之盾”（Taiwan Shield）將於年底預算案中提出說明；至於是否因延宕對承包商洛克希德・馬丁開罰，顧立雄則拒絕正面回應。



面對軍售與台美防務合作議題，顧立雄今日受訪時針對F-16V新戰機交付進度作出說明。原定於2026年底前完成交付的66架F-16V戰機，傳出延宕，引發外界關注。顧立雄指出，台美雙方目前正透過“管制會議”緊密協調，針對軍售裝備交付、後勤支援等項目保持密切溝通。他表示，“我們可以預期到明年會有交付，但是否能夠交付全部交運完畢，在這一點事情上確實有它的挑戰性。”



顧立雄說，“國防部”已掌握相關情況，並與美方針對生產與測試節點展開修正溝通。“相關問題已在改善當中，我們當然還是期望能夠盡速完成建造與交付。”顧立雄強調，台灣同步強化後勤維修、飛行訓練與基地設施整備，以確保戰機交付後能即時投入使用。



當被問及若延宕持續，台灣是否會依合約規定對承包商洛克希德・馬丁開罰時，顧立雄則未正面回答，僅表示雙方維持緊密溝通，並未進一步評論是否採取制裁或罰則。



對於外界質疑軍售進度可能影響防衛能力，顧立雄重申，台灣“國防”戰略核心在於“以實力為基礎的嚇阻”，而非依賴單一武器系統。他指出，“嚇阻就是以實力為基礎，然後來確保台海和平穩定現狀的維持。”他強調，建軍計劃將依節奏推進，不讓任何外部變數影響整體戰力發展。