最新民調賴清德優勢剩雲嘉南　其它全崩了

34.9%的民眾不滿意，賴清德的處事方式。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北10月21日電／台灣民意基金會21日公布10月全台民調，賴清德的施政滿意度持續低迷，僅有34.9%民眾贊同他處事的方式，比起上月略增2.2個百分點，但仍有高達53%不贊同，另有12.6%未表態。不贊同者比贊同者多出17.6個百分點，其中更有27%受訪者表示“非常不贊同”，顯示民怨仍未消退。



從地區分布來看，賴清德僅在雲嘉南地區維持優勢，其他地區多數民意呈現負面評價。具體而言：台北市：31%贊同、69%不贊同；新北市：30%贊同、52%不贊同；桃竹苗：28%贊同、62%不贊同；中彰投：33%贊同、58%不贊同；雲嘉南：52%贊同、39%不贊同；高屏澎：43%贊同、47%不贊同；基宜花東金馬：23%贊同、46%不贊同。



台灣民意基金會董事長游盈隆示警，除了雲嘉南仍是綠營“舒適圈”，其他六大區塊幾乎成了“民意淪陷區”，這對執政團隊是嚴重警訊。



游盈隆指出，這份民調反映出，在大罷免挫敗三個月後，賴清德的整體聲望仍停留在低檔，未見明顯回升。他分析，雖然比起上月，賴的支持度略增2.2個百分點，不贊同率下降5.3個百分點。但差距仍顯著，顯示雙十慶典演說並未成功扭轉低迷民意。



民調問，“賴清德上任已一年多，一般說來，您贊同或不贊同他處事的方式，包括重要人事安排與政策？”結果發現：8.3%非常贊同，26.6%還算贊同，25.4% 不太贊同，27.1%一點也不贊同，8.2%沒意見，4.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成五贊同賴清德處事的方式，五成三不贊同，12.6%沒意見、不知道。不贊同者比贊同者多 17.6個百分點。同時，有二成七的人表示強烈不贊同。



民調表示，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，賴清德在大罷免大失敗後三個月，民怨依然高漲，整體聲望沒有明顯回升，仍在低檔徘徊。



和上個月相比，“總統職務表現贊同率”（Presidential Job Approval Rating），略增2.2 個百分點；同時，“總統職務表現不贊同率”（Presidential Job Disapproval Rating），下降5.3個百分點。這一來一往，仍使得不贊同他“國家”領導方式的人比贊同的人多17.6個百分點。意味賴清德雙十慶典激昂演說後，仍深陷執政困境中。



更精細地呈現過去一個月，賴清德民意支持度變化的具體狀況。非常贊同他領導“國家”方式的人略回升1.7個百分點，還算贊同略增0.5個百分點，不太贊同下降4.6個百分點，一點也不贊同略減0.6個百分點。整體而言，賴清德的民意支持度稍有回升，但仍非顯著的提升，倒是不贊同度下降5個百分點，意味人民的怨氣雖有明顯減弱，但仍居高不下。