藍委批台積電生態系外移　龔明鑫：力量延伸

“行政院長”卓榮泰(中)、台經長龔明鑫(左)、台外長林佳龍答詢。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北10月21日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日在“立法院”院會質詢時，關切台美關稅談判及台積電赴美投資“生態系”範圍，質疑政府讓利過多、產業獲益不明。“行政院長”卓榮泰表示，談判已近尾聲，將儘快完成總結會議。“經濟部長”龔明鑫澄清，生態系並非全部外移，而是“力量的延伸”，企業全球布局仍以台灣為根據地。



洪孟楷並以即將舉行的“習特會”追問台美談判是否成為籌碼？卓榮泰則回應，美台將以“世界共同利益”為依歸。



洪孟楷質詢指出，蕭美琴先前承諾“在美投資不只台積電，還包括整個生態系”，但“國發會主委”在經濟委員會備詢時卻“一問三不知”，引發外界質疑決策溝通不足。他詢問：“生態系到底包括多大範圍？是不是整個產業鏈都要過去？”



卓榮泰回應，“生態系當然包括垂直供應鏈與協力廠商，甚至部分客戶也在其中，是整體投資布局的一環。”“經濟部長”龔明鑫隨即插話更正，強調：“不是過去啦，是力量的延伸啦。在那邊，本來在台灣就會立足台灣。就廠商而言，你到海外去全球布局，一定第一個要有訂單，第二個要可以賺錢。”洪孟楷反問，“蕭美琴簡報明明寫著上下游資源、服務、人才培育全部都過去，到底哪一個才是真的？”



洪孟楷接著批評，目前談判只見“讓利”，看不到台灣實際獲益，要求“行政院”說明進度與時程。卓榮泰表示，台美談判已進入最後階段，仍有技術性磋商與文書交換，“總結會議”尚未召開，但會“儘快”完成，讓產業安定下來。洪孟楷追問確切時點，卓榮泰未正面回答。



之後洪孟楷將焦點轉向國際變數，詢問美國總統特朗普談習特會，已表明“台灣議題”將列入討論之一，質疑台美談判是否會被牽動，台灣是否成為籌碼。