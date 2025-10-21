關稅衝擊台中產業　卓榮泰：銀行會放寬貸款

綠委蔡其昌質詢“行政院長”卓榮泰（中）與台“經濟部長”龔明鑫（左）。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北10月21日電（記者 張穎齊）美國對台課徵20%+關稅，對於中台灣傳統產業、中小微企業產生衝擊。“行政院長”卓榮泰21日在“立法院”答詢時表示，政府已請銀行體系對中小企業貸款“盡量放寬”，無論公股或民營銀行，都要以協助業者為優先。台“經濟部長”龔明鑫則說，目前正常繳息的企業可自動展延貸款半年至一年，不會被“雨天收傘”。



卓榮泰21日赴“立法院”會答詢時指出，“行政院”已指示“財政部”與“金管會”協調銀行端，針對正常經營但遇到短期現金流困難的業者“寬貸延長”，避免因信用評等下滑被迫限縮授信額度。



卓榮泰說，有一些個案可能有其他因素，希望銀行端這時間點盡量放寬，不管公股或民間銀行，都要協助業者度過難關。



“經濟部長”龔明鑫則補充，政府自4月起設立“馬上辦中心”協助企業反映困難，並與銀行工會保持密切聯繫。目前原則是“繳息正常即可自動展延六個月至一年”，不會出現銀行片面收傘或抽銀根情況。



龔明鑫強調，“經濟部”會持續追蹤各地工業區與中小企業資金狀況，也將針對高風險產業舉辦座談，協調金融機構給予彈性。



民進黨籍台中市區域“立委”蔡其昌再質詢，台美關稅談判讓中部傳產產業特別有壓力，尤其是台中工具機與金屬加工業正面臨外銷不利、成本高漲雙重挑戰。他表示，政府雖通過5700億新台幣“經濟韌性特別預算”，但中小企業仍普遍反映政策的善意到不了基層。



蔡其昌說，台中的傳產多是10人上下的小公司，他們不知道政府政策，也不敢主動去談展延貸款。擔心銀行縮減額度、雨天收傘，這才是問題。”他強調，政府的資源要補上政策落差，讓中小企業真正感受到協助。



最後，蔡其昌追問卓榮泰，11月普發1萬元現金的時間定了沒有？卓榮泰回應，“會儘快”。