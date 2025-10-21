藍委質疑多位藝人閃兵漏洞　卓榮泰：會研議

左起台“法務部長”鄭銘謙、“行政院長”卓榮泰接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月21日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”蘇清泉今日在“立法院”院會質詢時，針對藝人“閃兵集團”案件質疑替代役資格審查是否有漏洞，點名“行政院”應檢討兵役制度。“行政院長”卓榮泰回應，無論一般服役或替代役，都是國民應盡的義務，應勇於承擔，將再瞭解並研議制度性問題；台“法務部長”鄭銘謙則指出，案件屬“妨礙兵役罪”偵辦，屬檢方依法處理的個案。



近來“閃兵集團”逃役案持續擴大，檢警近日發動第三波偵查行動，包含藝人陳柏霖、修杰楷與ENERGY成員張書偉等人遭拘提並一度上銬，涉嫌透過偽造病歷、體檢造假規避服役。案件目前以“妨礙兵役罪”與“偽造文書罪”方向偵辦。



蘇清泉在質詢時指出，藝人逃避兵役事件一再發生，“今天又有多名藝人被逮捕約談甚至上手銬”，社會輿論強烈關注。他強調，部分涉案者過去曾服替代役，顯示制度審查可能有漏洞，“是不是我們在替代役的資格審查上面有問題？”並特別強調，這裡的“閃兵”不是跳傘的“閃”，而是逃避兵役的“閃”，希望政府說明清楚。



卓榮泰回應表示，自己尚未掌握個案細節，但原則上“無論一般服役或替代役，都是國民應盡的義務”，民眾應勇於履行“憲法”規定的“國防”責任。他說，“我以前當兵也操過，服役辛苦是義務的一部分，警察機關會依法偵辦。”



鄭銘謙補充說明，該案屬於“妨礙兵役罪”偵辦範疇，目前由檢察官依法偵查處理，“今天是拘提，不是逮捕，這是多波行動之一。”他並提到先前王姓藝人(王大陸)案件已起訴。鄭銘謙表示，若涉及偽造文書與妨礙兵役，“法務部”都會依法偵辦，並尊重檢察官的調查職權。



蘇清泉追問，“這已經七、八個藝人出事了，還能說是個案嗎？”他認為應從制度面檢討兵役與替代役的審查標準，避免再出現漏洞。他建議“行政院”與“法務部”“會後再到辦公室討論”制度改進方向。



卓榮泰回應，將再瞭解並研議制度性問題。鄭銘謙重申，案件由檢方主導偵辦，“法務部”將依法配合併持續關注兵役制度漏洞是否需修正。