特朗普稱陸沒攻台意圖　王鴻薇：美說法常變

藍委王鴻薇受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普20日公開表示，他認為中國沒有攻台的意圖，也看不出來會採取軍事行動。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇今天表示，美國相關的說法其實一直變來變去。其實特朗普還是想要賣武器給台灣，現在講大陸不會打台灣，是一種話術而已，因為他一心想做的事情就是希望在APEC峰會舉辦時，能夠有習特會。



王鴻薇說，所以特朗普現在的談話，老實說，聽聽就好了，因為現在特朗普還是以美國的利益至上。



特朗普20日強調，儘管台灣在中國心中具有極高的重要性，被視為“眼中的蘋果”，但他對美國軍事實力充滿信心。不過，特朗普預期，台灣議題將會是習特會討論的內容之一。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時對此表示，美國最終還是想賣武器台灣，今年的“國防”支出已提高到GDP的3%，後續目標還要提高5%，甚至美國還希望我們提高到10%，所以美國當然要賣武器給我們。



王鴻薇說，特朗普現在的談話，聽聽就好了，有關台海問題，美國相關的說法其實一直變來變去，2027台海可能發生戰爭，就是很多美國退休的軍官或者高級司令曾講過的事。



王鴻薇認為，台灣還是要以烏克蘭的例子為警惕，看看烏克蘭現在的下場。過去美國也說會完全援助烏克蘭，可是現在美國希望烏克蘭答應停戰，連烏克蘭總統澤倫斯基跟特朗普見面時，特朗普都可以拍桌咆哮，然後丟地圖，所以還是要提醒，台灣千萬不要重蹈烏克蘭的覆轍。