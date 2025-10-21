羅廷瑋：閃兵在台灣稀鬆平常　應修法補漏洞

藍委羅廷瑋接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）針對“閃兵集團”再度爆出第三波偵查行動，包括藝人陳柏霖、修杰楷及ENERGY張書偉等人遭拘提，曾服役一年的中國國民黨籍“立委”羅廷瑋相當詫異，他說，韓國藝人是積極服役，為何閃兵在台灣變成稀鬆平常的事？希望相關法規趕緊修繕，更提議應找知名藝人宣導服役。



新北地檢偵辦“王大陸閃兵集團案”，今日再度發動第三波搜索，藝人陳柏霖、修杰楷、Energy的張書偉及“棒棒堂”小杰（廖允杰）4人遭拘提到案，全案將依偽造文書、妨害兵役等偵辦。



羅廷瑋今天在“立法院”受訪時表示，他曾當過一年兵，在韓國也看到藝人積極服役，為何閃兵在台灣變成稀鬆平常的事？他說，看到新聞時非常訝異，竟然還有第三波行動，而“閃兵”當然與公平性有關，“立法院”也有許多學長是服兩年兵役，所以希望相關的法規應該趕緊修繕完成，將漏洞趕緊補上，當然也要嚴懲。



羅廷瑋說，在法律之上沒有任何的特權，呼籲執政黨趕緊著手修法，並積極面對。而當兵要怎麼賦予榮譽感、光榮感？也是非常重要的課題。他以韓國為例指出，韓國許多藝人不僅積極服兵役，且非常有光榮感，他曾去韓國旅遊，發現有許多軍人在休息、下班或是返家，都直接穿著軍服逛街，對韓國人而言是非常稀鬆平常的，穿著軍服就是一種驕傲，甚至就是當兵的宣傳廣告，為什麼在台灣反而是“閃兵”變成非常稀鬆平常的事？



羅廷瑋強調，演藝人員有作為社會大眾，甚至是年輕人樣板的責任，希望“文化部”、“國防部”等都應該積極的宣導，不只是努力招募兵源，甚至可由知名藝人替軍方宣傳，相信此舉也有助於招募。