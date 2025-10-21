藍委轟烏山頭水庫光電板違法　卓榮泰允檢討

左起台“經濟部長”龔明鑫、“行政院長”卓榮泰、台“農業部長”陳駿季接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）台南烏山頭水庫有11.5公頃的湖面設置光電板覆蓋，相關照片披露後引發社會嘩然。中國國民黨籍“立委”王育敏今天質詢“行政院長”卓榮泰時指出，“經濟部”核准水庫光電使用年限達7年，卻與《水庫蓄水區使用管理辦法》僅允許3年規定不符，質疑政府違法護航。



卓榮泰承諾一個月內由工程會主委陳金德統籌跨部會提出檢討報告，送交“監察院”與“立法院”。



台南烏山頭水庫遭爆有11.5公頃的湖面設置光電板覆蓋，施行漁電共生，由於該區域為民生飲用水源，引發外界對於水質可能會遭汙染的疑慮。



王育敏今日在“立法院”質詢卓榮泰時提到，政府原訂2025年達成20GW太陽光電裝置容量，但截至今年底僅14.2GW，進度落後。而政府推動漁電共生政策，是“有電無魚”，“審計部”查出7成案場不符標準，實際達成率不到一成，政策推行已嚴重失真。



王育敏說，尤其“經濟部”核准水庫光電使用年限達7年，卻與《水庫蓄水區使用管理辦法》僅允許3年的規定，明顯不符，質疑政府“違法護航”，加上民眾對飲用水安全有最高要求，在民生水庫設置光電板不僅徒增疑慮，也破壞信任，呼籲“行政院”應明確排除民生用水的水庫設置光電案場。



卓榮泰回應說，以國際的案例，德國、日本、韓國都有類似的，我們的標準絕對不會落後給他們。王育敏則反駁稱，如果要這樣講，那世界各國有核電，為什麼我們要停下來？



一旁的龔明鑫則補充說“沒有違法啊，哪有違法？”卓榮泰也說“我們不可能違法。”王育敏反問，你們沒有好好看條文嗎？怎麼會沒有違法？龔堅持說“沒有、沒有、沒有，是地方政府核定的。”



王育敏回嗆，管理辦法寫到，除非蓋的是永久性設施，許可規定才不受3年的規定。龔明鑫回說“是啊！”王質問“所以浮動性的光電板是永久性設施嗎？”，“經濟部”連自己違法都不知道？龔明鑫低頭看資料後才不再回應。



卓榮泰對此則表示，“經濟部”核定跟地方政府核定的就是用7年來做標準，光電板絕對不是臨時性搭上去，是相當堅固的。王育敏反諷說，相當堅固嗎？一個丹娜絲颱風吹翻多少光電板？那是漂浮在水面怎麼會堅固？這件事情就是明顯違法，她要求給出檢討報告，卓榮泰對此則承諾，會請“經濟部”來說明這個事情。