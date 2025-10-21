台檢警查閃兵案　修杰楷等4藝人遭上銬拘提

台藝人修杰楷涉閃兵案。（照片：修杰楷臉書） 中評社台北10月21日電／台灣藝人閃兵案延燒，新北檢警展開第三波搜索，約談10人包含5藝人，警方今日上午將藝人修杰楷、陳柏霖、張書偉、小杰等4人拘提到案，坤達則因飛加拿大工作未到案，警方將對他發布境管。



警方說明，初步瞭解10人皆與主嫌陳姓男子有關，可能也是以血壓異常類似手法逃避兵役，詳細情形仍待說明。警方偵訊完成後，將陸續移送至新北地檢署復訊。



傳出，修杰楷原先正常體位，花15萬元“假扮高血壓”意圖免役，但最後獲得“替代役”資格，本來想繼續拚免役，但後來想想算了，遂入伍服替代役；而陳柏霖則是花了10萬假裝高血壓，但他閃兵成功，也不用服替代役。



修杰楷妻子賈靜雯人在廈門拍戲，經紀公司今日回應表示“事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。”



新北檢警今年2月、5月搜索偵辦藝人王大陸閃兵案，查出陳零九、陳大天、威廉、大根、“棒棒堂”李銓等9名藝人涉案。新北地檢署6月偵結起訴王大陸等24名役男及4名仲介。



新北地檢署指揮永和警分局今天展開第三波搜索，預計約談10人，包含5藝人、5素人。永和警分局上午陸續將藝人修杰楷、陳柏霖、張書偉、棒棒堂小杰（本名廖允杰），以及劉姓、李姓、袁姓民眾拘提到案說明。



據瞭解，Energy坤達也涉案，警方今天前往坤達住家時，妻子柯佳嬿表明坤達已飛往加拿大溫哥華工作，預計10天後返台。警方將發布境管，待他回台時進行拘提。



根據新北地檢署起訴書，主嫌陳姓男子收費後教導役男涉以憋氣影響血壓檢測等不法方式，取得醫院開立重度高血壓診斷證明書後，由役男持向區公所、兵役局或民政局辦理役男變更體位申請復檢。