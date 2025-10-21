疑美論發酵！45%覺得特朗普無意阻陸攻台

34.3%的民眾認為特朗普有意願阻止大陸武力犯台。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北10月21日電／台灣民意基金會21日公布10月民調，二十歲以上台灣人，三成四基本上覺得美國總統特朗普有意願阻止大陸武力攻台，四成五覺得他並沒有意願。這項發現傳達一個重要的訊息，此刻台灣正興起一股悲觀的氣息，多數台灣人不感覺美國有意願阻止大陸武力攻台，這種深層憂慮隱含對美國信心動搖。



值得注意的是，從教育背景看，除小學及以下教育程度者外，其他教育程度者多數或一面倒不認為特朗普總統有意願阻止大陸武力攻台。民進黨支持者大都認為特朗普有意願阻止中國武力攻台，但在野黨和中性選民大都不這麼認為。



民調詢問，“美國總統特朗普在促成這次以哈停火協議，扮演重要角色。大陸對台武力威脅日增，一般說來，您覺得他有沒有意願阻止大陸武力攻台？”結果發現，6.1%非常有意願，28.2%還算有意願，27.9%不太有意願，16.9%一點也沒意願，10.7%沒意見，10.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成四基本上覺得美國總統特朗普有意願阻止大陸武力攻台，四成五覺得他並沒有意願。



民調進一步分析，有以下幾點值得注意：



第一，從政黨支持傾向看，民進黨支持者大都認為特朗普有意願阻止中國武力攻台，但在野黨和中性選民大都不這麼認為。具體地說，民進黨支持者，五成九覺得特朗普有意願，二成六不以為然；國民黨支持者，一成八覺得特朗普有意願，六成四不以為然；民眾黨支持者，二成九覺得特朗普有意願，六成四不以為然；中性選民，二成覺得特朗普有意願，四成五不以為然。



第二，從統獨傾向看，獨派傾向認為特朗普有意願阻止大陸武力攻台，而現狀派和統派傾向認為他沒意願。具體地講，獨派，五成一覺得他有意願，三成四不覺得；現狀派，二成三覺得他有意願，六成一不覺得；統派，二成認為他有意願，六成六不覺得。



第三，從年齡層來看，年輕人一般較傾向認為特朗普有意願阻止大陸武力攻台，但年紀較長的人大都不這麼認為。具體地講，20－24歲，四成二覺得他有意願，四成不覺得；25－34歲，四成五覺得他有意願，四成不覺得；35－44歲，三成七覺得他有意願，四成六不覺得；45－54歲，三成六覺得他有意願，五成三不覺得；55－64歲，三成覺得他有意願，五成四不覺得；65歲及以上，二成五覺得他有意願，三成四不覺得。