邱議瑩辦首場政策發表　衝對手賴瑞隆本命區

綠委邱議瑩21日在台鋁影城包場舉辦政策發表會，民進黨籍高雄市議員鄭光峰、黃文志、李雅慧、黃秋媖，民進黨籍前高雄市議員韓賜村等人到場支持。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）爭取綠營高雄市長提名的民進黨籍“立委”邱議瑩21日舉辦首場政策發表會，總共要辦6場，不僅替明年1月的初選民調展開布局，而第一場就選在初選對手綠委賴瑞隆的本命區前鎮區，不僅挑戰意味濃厚，兩強之爭態勢也更趨明顯。



民進黨高雄市長初選目前4搶1，林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等4名綠委競逐，民進黨預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調。對手部分，中國國民黨可望由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再戰。



邱議瑩21日舉辦“邱議瑩拚政策—六大願景、六星高雄”之安養政策發表會，地點在高雄市前鎮區台鋁影城，吸引近百名支持者到場。民進黨籍高雄市議員鄭光峰、黃文志、李雅慧、黃秋媖，民進黨籍前高雄市議員韓賜村等人到場支持。



邱議瑩表示，將舉行一系列政策發表會，第一場以“安養高雄：長輩、寶貝都呵護”為主軸，並提出五項政策，包括參考美國總統特朗普為兒童設立的“Trump Account”政策，為高雄新生兒設立“希望帳戶”每人新台幣3萬元。



邱議瑩說，目前高雄新生兒補助是每胎3萬元，“中央”也提出10萬元的生育補助。而她再提出為每位新生兒設立信託的“希望帳戶”3萬元，並委請專業機構投資股市或債劵，家長也可每年自主存入最高1萬元，讓孩子從小累積第一桶金。



另外，邱議瑩也提出，增設24小時臨時托育據點，實施祖父母帶小孩津貼；長照中心升格長照處，擴大資源人力服務長輩；增加兩歲專班數量；敬老卡點數從每月1百點提升為每月1千點等政策。