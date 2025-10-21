菊系高雄議員公開挺賴瑞隆　邱議瑩：不意外

綠委邱議瑩21日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選明年1月民調決勝負，局勢升溫。針對菊系的民進黨籍高雄市議員簡煥宗公開支持綠委賴瑞隆參選高雄市長，競爭對手綠委邱議瑩21日受訪表示不意外，並重申大家都是兄弟姊妹，“市長要當選，議會要過半”是共同努力的目標。



民進黨高雄市長初選目前4搶1，林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等4名綠委競逐，民進黨預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調。對手部分，中國國民黨可望由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再戰。



簡煥宗19日成立“簡煥宗摯友會”備戰議員初選並於台上公開支持賴瑞隆參選高雄市長。對於怎麼看菊系議員開出第一槍，邱議瑩表示，她與菊系議員們過去都是很好的兄弟姊妹，不管是哪個派系，議會過去裡頭的兄弟姊妹過去都是一起努力奮鬥。



邱議瑩也說，簡煥宗會在自己的摯友會上公開支持賴瑞隆，這個不感到意外，大家未來還是要繼續合作，私底下的場合還是持續保持聯絡，在很多行程上面還是有很多互動，“市長要當選，議會要過半”，這是共同努力的目標。



另外，有關準中國國民黨主席鄭麗文點名藍委柯志恩、謝龍介、蘇清泉若2026都贏，國民黨就出頭天了。邱議瑩則反擊，柯志恩是“內定”的市長候選人，但國民黨路線、經營、給予高雄的關懷似乎是遠遠不足的，她認為高雄市民心中自有一把尺，過去不小心選錯過人，相信未來選舉，高雄市民會做出最明智的選擇。



邱議瑩21日在雄市前鎮區台鋁影城包場舉辦“邱議瑩拚政策—六大願景、六星高雄”之安養政策發表會，近百人參加，民進黨籍高雄市議員鄭光峰、黃文志、李雅慧、黃秋媖，民進黨籍前高雄市議員韓賜村等人到場支持。