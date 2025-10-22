廖達琪：台積電很重要　美國不會放棄台灣

中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月22日電（記者 張穎齊）本月底可能的中美領導人會晤，台灣議題受關注。中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪接受中評社專訪指出，中美領導人會面，台灣勢必成為焦點之一，但美國總統特朗普應頂多重申不支持“台獨”，不會說將台灣讓步給中國大陸，因台積電還是很重要，特朗普不會放棄自身籌碼及利益。



“特朗普不會主動協防台灣，他要的是台灣自己出錢、自己防衛。”廖達琪指出，美方希望台灣在“國防”預算上達GDP的5%（現約2.45%），特朗普對歐盟、台灣等要求都一致，就是買美國武器，美國可提供軍制訓練，以支撐美國軍工產業，因美國債台高築。



亞太經濟合作會議（APEC）10月31日至11月1日在韓國慶州舉辦。中美領導人可望會晤。針對中國大陸是否有可能“入侵”台灣？特朗普20日表示，台灣是中國“眼中的蘋果”，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來中國會這麼做，他預期中美領導人會面會討論到台灣議題。



廖達琪向中評社分析，特朗普行事風格難以預測，他不喜歡被控制與預設劇本，而偏好透過戲劇化操作來主導外交節奏。特朗普重視權力掌控，他會談台灣，但不會讓中國領導人覺得美國退讓。她認為，特朗普即使再度與中國領導人互動，談判仍以“美國利益”為核心，雙方在台灣議題上幾乎沒有妥協空間。



廖達琪，美國密西根大學政治學博士，現任台灣民主基金會執行長。歷任中山大學政治學研究所教授、圖書館館長兼美國中心主任；史丹佛大學胡佛研究所、“中研院”社會學研究所、美國密西根大學政治系訪問學者、高雄市選舉委員會選舉委員、“行政院研考會”服務品質獎章評鑑委員等。



她說，美國目前對中國仍保持高度警戒，尤其在高科技與半導體領域的“去風險化”政策尚未完成。台積電在全球高階製程佔9成產能，美方視台灣為戰略關鍵，但同時也積極推動生產鏈多元化。美國希望台積電赴美設廠、降低供應風險，最終達成五五分的生產比例，甚至希望晶片供應能完全不依賴台灣。