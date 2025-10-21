鍾東錦邀輝達落腳苗栗　盼打造中台灣新矽谷

苗栗縣長鍾東錦21日主持縣政會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月21日電（記者 盧誠輝）輝達（NVIDIA）落腳台北市北投士林科技園區T17、18持續陷入僵局，苗栗縣政府近期正透過“經濟部”向輝達積極招手，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也期盼透過爭取輝達在苗栗設立AI製造與研發基地，帶動中台灣成為人工智慧產業新重鎮，打造“中台灣新矽谷”。



鍾東錦表示，苗栗縣政府秉持“招商引資、以產興縣”的核心方針，縣府團隊將提供企業最具效率的行政協助與一站式服務，讓國際企業能在苗栗快速落地、永續經營。縣府將持續與“中央”攜手推動投資環境優化，打造企業安心投資、青年願意返鄉的高品質宜居城市。



苗栗縣工商發展處指出，高鐵苗栗車站特定區位於台灣科技廊帶核心位置，擁有“雙鐵共構、雙北一小時”的交通優勢，並緊鄰竹科、中科與銅科三大園區，可成為北中產業鏈串接的重要樞紐。該區已預留AI晶片製造、伺服器組裝、散熱材料及精密製造等產業用地，並能銜接綠能供應與再生能源基地，形成低碳、智慧、永續的高科技專區。



苗栗縣工商發展處強調，縣府已同步推動“綠能智慧園區”、“氫能應用示範基地”及“AI產業專用區”等多項旗艦計劃，展現苗栗發展淨零製造與數位轉型的決心。此次透過“經濟部”轉達輝達，不僅是爭取單一企業投資，更象徵苗栗主動迎向AI產業時代、打造“中台灣新矽谷”的重要一步。