廖達琪：國民黨再起須回歸群眾與地方經營

左起新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、台灣民主基金會執行長廖達琪、前藍委陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月21日電（記者 張穎齊）台灣民主基金會執行長廖達琪21日表示，國民黨早已不是列寧式政黨，現在是準柔性政黨，柔性政黨只是理論概念，國民黨當前的問題在於組織鬆散與財務困難，主席當選人鄭麗文應聚焦募款與吸納青年入黨，而非再空談政黨制度改革。民進黨的組織力與動員力都強過國民黨，國民黨要重新站起來，必須回歸群眾與地方經營。



廖達琪原任教於中山大學政治學研究所，現擔任台“外交部”所捐助成立的台灣民主基金會擔任執行長。21日接受國民黨籍前“立委”陳學聖、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇的“志聖鮮思”節目訪問。



廖達琪說，鄭麗文選前高調主張“台灣人可以自認是中國人”，與大陸的“中國夢”口號相契合，但對台灣社會卻極具挑戰。根據近期民調，台灣約75%民眾自認是台灣人，僅20多%認為自己是“台灣人也是中國人”，單純自認為中國人的比例更少。這樣的論述雖有理論基礎，卻難以被主流社會接受，對國民黨的選戰反而是包袱。



她認為，若鄭麗文能強調“中國人即‘中華民國’人”的定位，或有助釐清概念、爭取認同；但若僅簡化為“中國人”，會讓民進黨有機可乘，將其操作成“國民黨親共”的標籤，與過去“九二共識等於一國兩制”的政治風險相似。



廖達琪強調，國民黨若要重獲民心，應該回歸孫文“民族、民權、民生”三大主張，若只談民族復興而忘了民主，將偏離孫文建國精神，國民黨與大陸往來，不能少了民主這一塊。

