藍委批採購換低關稅　卓榮泰：投資非交換

左起台“經濟部長”龔明鑫、“行政院長”卓榮泰、台“農業部長”陳駿季接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月21日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”邱鎮軍今日在“立法院”院會質詢時，質疑台美關稅談判進度停滯，並批評政府在特朗普宣布新關稅後頻頻對美加碼採購與投資，懷疑是否“以採購換關稅”。“行政院長”卓榮泰回應，採購依“國家”需求與財政能力進行，投資屬企業自主行為，非談判條件。台“經濟部長”龔明鑫強調“台灣模式”以產業自主與政府金融支持為核心；台“農業部長”陳駿季則表示，100億美元農產品採購案由業者依需求辦理，不影響台灣農業。



台美“20+N”關稅談判架構已停滯多時，外界關注談判內容與台灣讓利幅度。近期特朗普政府宣布新一輪關稅政策後，台灣對美採購與投資承諾接連出現，包括4000億美元的產業投資與100億美元農產品採購，引發在野黨質疑政府“出血換關稅”。“行政院”方面則主張，相關合作屬市場行為與產業布局，並非談判籌碼。



邱鎮軍指出，台美關稅談判“停在20+N已經許久”，每次追問政府談判內容與稅率範圍，“都得不到具體答案”。他批評，“特朗普宣布新關稅之後，我們看到的是政府對美方加碼採購與投資，一項接一項。這是不是拿來跟特朗普政府交換條件？”



卓榮泰回應，採購是基於台灣需求與財政能力，“政府對外採購是為了國家利益與產業需要，不是交換條件。”他說，企業對美投資多屬自主行為，政府無法指揮業者投資金額或地點，只能在行政程序與金融保證方面提供協助。



龔明鑫補充說明，政府推動的是所謂“台灣模式”，也就是由產業自主投資、政府提供金融支持，並與美方合作建構“產業聚落”。他解釋，“這個聚落的形成，需要美方在土地與行政作業上給我們協助，讓雙方業者能共同發展。”



邱鎮軍隨即質疑，“我希望你們是去談判，不是去美國接任務。”卓榮泰回答，“我們是去完成國家交付的任務，不是去接美方的任務。”邱回嗆，“不要把台灣都賣了。”卓則回應，“我們會談得很好的，請放心。”