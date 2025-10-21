“監院”公布政治獻金　民眾黨負4625萬

台“監察院”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／台“監察院”今天公布2024年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨收入新台幣1.16億元，扣掉支出後結餘4691萬餘元最多；中國國民黨收入8901萬元，扣掉支出後結餘1363萬元；台灣民眾黨收入共4260萬元，支出9175萬元，結餘負4625萬元。



值得注意的是，民眾黨光是人事支出就高達5916萬，是綠營2倍、藍營5倍。



根據藍綠白政黨政治獻金會計報告書，與2023年適逢大選時相較，2024年僅民進黨政治獻金收入增加629萬餘元，國民黨收入下降約4成、民眾黨更下降近5成；支出方面，民眾黨較2023年增加2072萬元，民進黨與國民黨則大減約5成。



若以結餘來看，民進黨2023年結餘為負2587萬元，2024年結餘4691萬最多；國民黨2023年結餘586萬元，2024年結餘增加至1363萬元；民眾黨2023年結餘1356萬元，2024年則變負4625萬元。



根據“監察院”公布2024年政治獻金資料，民進黨收入1億1659萬3939元，包括個人捐贈9433萬5429元、營利事業捐贈1815萬3300元、人民團體捐贈41萬3998元、匿名捐贈365萬332元，以及其他收入4萬880元。



民進黨支出6968萬646元，包括人事費用2623萬1036元、業務費用2590萬2191元、公共關係費用22萬3900元、選務費用1440萬8467元、捐贈推薦的公職候選人競選費用50萬元等，繳庫支出0元。



國民黨收入共8901萬5327元，包括個人捐贈7395萬6736元、營利事業捐贈1409萬20元、人民團體捐贈48萬2000元、匿名捐贈42萬7095元，以及其他收入5萬9476元。



國民黨支出共7537萬5661元，包括人事費用1439萬4308元、業務費用4484萬2689元、選務費用340萬2480元、捐贈推薦的公職候選人競選費用1010萬元等，公共關係費用與繳庫都是0元。



民眾黨收入共4260萬6712元，包括個人捐贈3267萬7319元、營利事業捐贈294萬9157元、人民團體捐贈0元、匿名捐贈676萬953元，以及其他收入21萬9283元。



民眾黨支出9175萬796元，包括人事費用5916萬3804元、業務費用2318萬3784元、選務費用520萬元、繳庫2萬8360元等，至於公共關係費用與捐贈推薦公職候選人競選費用都是0元。