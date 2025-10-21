台F-16維修中心淪空殼　顧立雄：美限授權

左起台“國防部長”顧立雄、“行政院長”卓榮泰接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月21日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法委員”馬文君今日在“立法院”質詢時指出，政府投入上千億元升級與採購F-16戰機，卻遲遲未建立有效的自主維修體系，導致關鍵零附件仍須依賴美方。她批評洛克希德・馬丁公司未履行技術轉移承諾，而“國防部”也未據理力爭。台“國防部長”顧立雄回應，關鍵品項談判確實不易，部分仍受美方授權政策限制，將持續爭取技術釋出。



台灣政府自2019年起推動F-16戰機升級及維修在地化。空軍以約1,400億元將141架F-16A/B升級為F-16V，並以近2,500億元特別預算向美方採購66架新機，預期將使台灣成為亞太地區最大F-16使用地區。當時“行政院”促成漢翔航空工業與洛克希德・馬丁簽署合作備忘錄，宣示打造“亞太維修中心”，吸引百餘家航天廠商加入，期望帶動產值達2,000億元。然而五年過去，相關效益遲未顯現。



馬文君指出，“審計部”最新決算報告顯示，F-16維修中心的推動進度與宣稱落差甚大。報告指出，維修項目缺乏明確法源，整體能量尚未完成空軍認證程序，更令人關注的是，在影響妥善率最顯著的30項關鍵零附件中，僅有兩項能在台灣維修，其餘仍需送往國外。她質疑，若連最關鍵的零件都無法掌握在自己手中，“戰時怎麼可能等原廠技師飛來台灣？”



馬文君強調，蔡英文政府當初高調推動的“亞太維修中心”如今形同空殼，不僅效能低落，技術移轉也毫無進展。台灣既已擁有亞太最多的F-16機隊，卻仍缺乏自主維修能力，“這樣的情況令人無法接受”。



顧立雄回應表示，“國防部”已於今年5月28日要求空軍依《“國防部”委託法人團體從事研發產製維修作業要點》辦理，將所有現有與規劃中的品項納入產核報告，逐步補齊法規與認證流程。他指出，自2020年成立維修中心以來，漢翔已完成超過370項維修能量的籌建，戰機送往國外維修的平均時間也從原本的457天縮短到約200天，整體效率確有提升。