台半導體生態系移美　藍委呼籲勿斷送台優勢

藍委陳超明21日出席苗栗縣銅鑼鄉119縣道拓寬工程通車典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月21日電（記者 盧誠輝）蕭美琴日前接受外媒專訪表示，台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電，還包括整個生態系其他部分。中國國民黨籍“立法委員”陳超明今日表示，他20日在“立法院”質詢9月剛上任的“國發會主委”葉俊顯，葉卻一問三不知，他呼籲政府應儘速提出衝擊影響評估報告，勿將斷送台灣優勢。



蕭美琴日前接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時表示，台灣已承諾特朗普政府將在美國投資的不僅是台積電，還包括整個台積電生態系，引發台灣產業界憂心。



陳超明指出，“國發會主委”葉俊顯9月1日才剛走馬上任，還提出包括創新經濟、均衡台灣、精進治理及投資人才等四大施政目標，但沒多久就傳來台美關稅談判，台灣已承諾美國將把半導體生態系移到美國去，他20日對此質詢葉，沒想到葉卻表示不知道有這件事情。



陳超明認為，若蕭美琴所言屬實，這等於是在刨除台灣發展的根，他呼籲葉俊顯應趕快進入狀況，儘速提出衝擊影響評估報告，勿將斷送台灣優勢。



另外，針對日前桃竹竹苗四縣市首長齊聲要求“中央”應儘速推動“桃竹苗大矽谷計劃”，陳超明強調，桃竹苗大矽谷計劃是賴清德的競選政見，但賴上任後卻無法感受到中央對大矽谷計劃的重視，他希望“國發會”應勇敢承擔，儘快落實賴的競選承諾，讓桃竹苗大矽谷計劃能有實質進度。