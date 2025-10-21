管中閔曬舊照　楊振寧、李政道罕見同框

管中閔貼出楊振寧與李政道難得合影寫道，如今楊、李兩位先生先後故去，應不再有人世間的恩怨了。（照片：管中閔臉書） 中評社台北10月21日電／諾貝爾物理學獎得主楊振寧，10月18日於北京逝世，享壽103歲，他生前與同是諾貝爾物理學獎得主的李政道從情同手足到交惡不再來往，箇中內幕外界不得而知。前台灣大學校長管中閔21日在臉書分享一張1991年拍攝的老照片，照片中楊振寧與李政道難得合影，管中閔則寫道“如今楊、李兩位先生先後故去，應不再有人世間的恩怨了”。



管中閔今日在臉書發文，貼出1991年新竹清華大學80周年校慶時的一張合照，當時已交惡30年的楊振寧與李政道，難得在新竹清華大學同台合影，站在正中間的則是輩分最高的數學大師陳省身，巧妙隔開楊、李兩人，才有機會留下這張難得的合照，“如今楊、李兩位先生先後故去，應不再有人世間的恩怨了”。



網友也紛紛留言，“真的是很難得的同框照”、“不知兩人當時是否有交談，是否一笑泯恩仇”、“這張照片好珍貴”、“兩岸已經好久沒人能得科學類的諾貝爾獎了”、“記得當時還有一場座談會，李遠哲說開場白，陳省身、楊振寧、李政道暢所欲言”、“全部是大師級的學者，珍貴無比”。