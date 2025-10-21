郭正亮：民進黨只有抹紅一招會一路落選

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／針對鄭麗文當選中國國民黨主席，前“立委”郭正亮指出，目前藍綠關係非常差，且明年民進黨更可能繼續用“司法大棒”來打擊國民黨候選人，所以在鄭上任後，國民黨跟民進黨的關係不會變好。他並認為，由於沒執政成績，民進黨未來只會有“抹紅”一招，但他們恐也會因此一路落選。



賴清德20日表示，兩岸不可能因接受九二共識、一中原則，就有辦法得到和平。鄭麗文同日拜訪國民黨“立法院”黨團時立刻反批，當初就是九二共識讓兩岸開始交流、化解歧見，賴對兩岸與國際事務“非常不熟悉”，建議賴應強化幕僚團隊，避免發表不必要的發言、引發不必要的風波。



郭正亮昨天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，做為黨主席，鄭麗文不能與地方首長、“立院”黨團等權力主體意見不一致，因為最終還是要透過他們來落實、執行具體意見。他指出，國、民兩黨關係目前極為惡劣，民進黨明年也可能會用“司法大棒”來打擊國民黨候選人，所以鄭麗文別寄望國民黨跟民進黨的關係會變好、賴清德會好言好語。



郭正亮接著說，由於沒有執政成績，未來兩年到2028大選，民進黨只會有“抹紅”這一招，國民黨在“立法院”碰到的都會是同一招，如刪減“國防”預算、調整歷史課綱，就會被扣上“中共同路人”的帽子。只是，民進黨也會因為這樣一路落選，因為在大罷免期間，青鳥就展現“抗中保台”可以不理性到什麼程度，“所以我說已經夠了，我不認為民進黨可以加分”。