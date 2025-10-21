政黨民調：國民黨下挫3.3%黨魁選舉傷形象

政黨支持度，民進黨32.9%、國民黨21.9%、民眾黨14.4%。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北10月21日電／台灣民意基金會21日公布最新政黨支持度調查，顯示民進黨支持度回升至32.9%，中國國民黨則下滑至21.9%，較上月重挫3.3個百分點，台灣民眾黨維持14.4%不變。此為國民黨主席投開票前所做，台灣民意基金會董事長游盈隆分析指出，國民黨主席選舉雖聲勢浩大、話題十足，但最終“不增反減”，顯示內部廝殺對黨形象造成衝擊，“不能等閒視之”。



根據台灣民意基金會民調，“您最支持哪一個政黨？”結果顯示，民進黨支持度32.9%、國民黨21.9%、民眾黨14.4%、其他政黨1.7%；另有27.3%受訪者表示“沒有特別支持”，1.8%未表態。與上月相比，民進黨回升2個百分點，國民黨下滑3.3個百分點，民眾黨維持原狀，中性選民則略增1.2個百分點。



游盈隆分析，民進黨經歷大罷免挫敗後，連續兩個月呈現緩步回升，但距離罷免前的高峰仍有落差。不過，若藍白兩黨支持度相加，仍比綠營高出3.4個百分點，顯示選民版圖仍處競爭態勢。



游盈隆指出，國民黨近一個月黨內主席選戰激烈，儘管吸引媒體焦點，但支持度卻反向下滑3.3個百分點，顯示“黨內內耗比外戰還傷”，值得黨中央警惕。



游盈隆說，這次的跌幅屬於顯著變動，代表黨內鬥爭不僅無法激勵基層士氣，反而削弱社會觀感。



至於民眾黨方面，黨主席黃國昌雖深陷“狗仔門”爭議，黨內風波不斷，但支持度仍維持穩定，顯示該黨基本盤具有相當黏性與穩定度，游盈隆形容“小草很黏，韌性驚人”。



本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13－15日，共三天；對象以全台為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual－frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依“內政部”最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。